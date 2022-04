Roma-Lido, da sabato 9 aprile riapre la tratta che porta al capolinea di Piramide/Porta San Paolo La tratta Roma-Lido riapre il suo intero percorso nella giornata di sabato 9 aprile: il servizio non sarà più interrotto alla stazione Eur Magliana, ma procederà al capolinea di Piramide/Porta San Paolo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

È prevista la riapertura dell'intera tratta della ferrovia regionale Roma-Lido, che dalla zona di Ostiense, nel quadrante a sud ovest della città di Roma, collega la capitale ad Ostia, sul litorale arrivando al capolinea nel quartiere di Castel Fusano. Dopo quasi tre mesi in cui il viaggio della linea Roma-Lido si è fermato alla fermata di Eur Magliana (e non, come previsto, al capolinea di Piramide/Porta San Paolo), la Roma-Lido finalmente riapre interamente sabato 9 aprile, permettendo ai viaggiatori e alle viaggiatrici di percorrere l'intera tratta senza interruzioni.

Come fa sapere Atac in una note, infatti: "La riattivazione è possibile grazie al rientro in servizio di un treno di tipo Caf che ha completato le procedure di controllo." Nel frattempo, però, è stato dato il via anche ad un nuovo orario che presto entrerà in vigore e sarà valido tutti i giorni. Secondo questa nuova organizzazione, la prima e l'ultima corsa dai capolinea di Piramide/Porta San Paolo e Colombo sono fissate rispettivamente alle ore 5.15 e 23.30. L’orario completo, con tutti gli orari nel corso della giornata e delle fermate, è già disponibile sul sito di Atac.

La chiusura del tratto della linea Roma-Lido

All'inizio di quest'anno, infatti, il tragitto percorso dai treni della tratta Roma-Lido ha subito un arresto. Se nei giorni festivi e il sabato, infatti, i e le pendolari potevano sfruttare la tratta transitando sull'intero percorso, nei giorni feriali, invece, da gennaio non potevano arrivare al capolinea di Piramide / Porta San Paolo. Da quasi tre mesi, nella maggior parte dei giorni, infatti, l'arrivo al capolinea (e alla fermata di Basilica di San Paolo) era stato interdetto e tutti i viaggiatori e le viaggiatrici sono state costrette a scendere alla fermata di Eur Magliana (collegata comunque con la linea B della metropolitana di Roma).