Questo fine settimana sono stati intensificati i controlli di polizia e carabinieri nelle zone del litorale romano, nelle vie dello shopping e nelle piazze più frequentate dai giovani. I controlli anti-assembramento sono cominciati già ieri (due feste sono state interrotte nella notte in via dell'Orso e in via Garibaldi, con 35 persone multate e una denunciata) e proseguiranno anche nella giornata di oggi, con particolare attenzione per la manifestazione antirazzista prevista per oggi pomeriggio a piazza del Popolo, dove sono previste circa 700 persone. Rafforzati i controlli nei quartieri di Trastevere, con la Scalea del Tamburino e la Fontana di santa Maria in Trastevere delimitate dagli agenti di Polizia Locale in modo da scongiurare il consumo di cibo e bevande in strada da parte dei giovani. Attenzionate speciali, oltre a Trastevere, anche via del Corso, via del Tritone, San Lorenzo e il litorale, soprattutto Ostia.

Interrotte due feste, 35 persone multate

Nel corso dei controlli effettuati ieri a Trastevere, sono state identificate 190 persone ma sono una è stata multata per violazione delle norme anti-covid. Diversa la situazione nella notte, con due feste private interrotte in una casa vacanze e in un'abitazione privata, e 35 persone sanzionate. Un party è stato interrotto a via dell'Orso, nel centro di Roma: all'interno c'erano quindici persone, che inizialmente si sono rifiutate di aprire ai carabinieri. Solo due ore dopo, quando la proprietaria della casa ha consegnato le chiavi ai militari, hanno aperto. Una donna di 34 anni è stata anche denunciata perché ha spinto e insultato i carabinieri per impedirgli di entrare. Un'altra festa è stata interrotta a Trastevere: questa volta in un'appartamento di via Garibaldi c'erano venti persone. Anche qui, tutte sono state multate.