Due feste private sono state interrotte questa notte dai carabinieri del Gruppo Roma, arrivati sul posto dopo alcune segnalazioni da parte di residenti che sentivano da ore musica a tutto volume. Il primo intervento è stato effettuato poco dopo la mezzanotte in una casa vacanze in via dell'Orso: a chiamare i militari, alcuni vicini che avevano fatto una segnalazione per musica alta. All'interno dell'appartamento c'erano quindici persone, che all'inizio si sono rifiutate di aprire ai carabinieri. Hanno desistito solo alle due di notte quando è arrivata la proprietaria dell'abitazione, che ha consegnato le chiavi ai militari. A quel punto una donna di 34 anni ha aperto la porta ma si è posizionata davanti l'ingresso, impedendo ai carabinieri di entrare con spinte e insulti. La donna è stata poi portata in caserma e denunciata a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutte le altre persone presenti nell'appartamento, inclusa la 34enne, sono state multate per aver violato le norme anti-covid.

Festa in un'appartamento a Trastevere, 20 multati

Un intervento simile è avvenuto dopo la mezzanotte a Trastevere, uno dei quartieri più frequentati dai giovani al centro di Roma. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti con diverse pattuglie in una casa privata in via Garibaldi. Anche in questo caso erano stati i vicini a segnalate al 112 una festa in corso con musica alta. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato dentro l'appartamento venti persone. Tutte sono state multate per violazione delle norme anti-covid. La festa è stata interrotta e le persone invitate a tornare a casa loro.