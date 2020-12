Tragico incidente sul lungotevere a Roma. Intorno alle 18 di ieri, giovedì 16 dicembre, una signora è stata investita da uno scooter su lungotevere dei Cenci, nei pressi di piazza Gerusalemme, nel cuore della Capitale. La donna, un'anziana di 80 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, ma è deceduta poco dopo il suo arrivo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti del I gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale. A loro spetterà di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ma stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che la moto abbia investito l'anziana, mentre quest'ultima stava attraversando il lungotevere sulle strisce pedonali. La motocicletta è uno scooter SH300 ed era guidato da un uomo di 46 anni, che si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi. Le sue eventuali responsabilità sono al vaglio degli investigatori. Non è stata rilevata, invece, l'identità della vittima.

Incidente mortale sulla Pontina: pedone investito e ucciso

Sulla strada statale Pontina un uomo è stato investito ed è morto. Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 17 dicembre, al chilometro 33 della Pontina nella frazione di Castagnetta, nel territorio di Pomezia, sud di Roma. Il tratto interessato della statale, informa Anas, è stato chiuso per consentire di rimuovere l'automobile coinvolta e per l'esecuzione dei rilievi del caso e poi è stato in seguito riaperto. Il traffico in direzione di Roma è rimasto bloccato per diverso tempo in seguito all'incidente.