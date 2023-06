Roma, incendio ai Colli Aniene: palazzo in fiamme, un morto e almeno 15 feriti Il rogo è divampato oggi in una palazzina in via D’Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo è morto nel grosso incendio che è scoppiato oggi pomeriggio, venerdì 2 giugno 2023, in una palazzina in via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Mentre sarebbero almeno 15 i feriti al momento (tra questi anche 10 intossicati e 3 ustionati gravi). Sei squadre di vigili del fuoco sono al lavoro dalle 13,50 in zona Colli Aniene. Le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’incendio ha raggiunto il settimo piano del palazzo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto il pm di turno.

Al momento si registra il decesso di una persona, sembra di giovane età, mentre 10 feriti sono rimasti intossicati e sono ricoverati al Policlinico Umberto I, 3 sono rimasti ustionati in maniera grave e sono ricoverati all'Ospedale Sant'Eugenio nel reparto Grandi Ustionati, altri 2 sono rimasti feriti lievemente e sono al San Giovanni. Il bilancio al momento non è ancora definitivo e potrebbe subire ulteriori aggiornamenti.

Non è ancora chiaro quali possano essere state le cause all'origine del rogo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il personale dell'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine, con numerosi agenti della Polizia di Stato, per i primi soccorsi. I pompieri sono entrati nell'edificio per domare le fiamme. Una enorme colonna di fumo nero e denso, intanto, si è levata dalla palazzina in fiamme verso il cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il rogo preceduto da due esplosioni

Il personale sanitario del 118 ha provveduto a prestare le prime cure mediche del caso ai feriti e hanno in dotazione anche delle bombole di ossigeno. Non è escluso al momento che possano esserci anche persone intossicate dal fumo. Sul posto è stato allestito un mini-pronto intervento per poter prestare i dovuti soccorsi tempestivamente a tutti, qualora si rendessero necessari.

Secondo le prime informazioni arrivate, l'incendio potrebbe essere stato preceduto da un due botti, due esplosioni. Ma al momento non sono ancora certe le cause dell'incendio che ha devastato l'edificio del quartiere lungo via Tiburtina.

(aggiornato alle 15,56)