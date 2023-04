Roma, incendio a San Lorenzo: brucia camper, tangenziale Est chiusa e traffico paralizzato Incendio a Roma in via Scalo San Lorenzo. Brucia un camper. Tangenziale chiusa per precauzione, traffico completamente bloccato.

A cura di Enrico Tata

il camper andato in fiamme in via dello Scalo di San Lorenzo

Incendio in via dello Scalo San Lorenzo a Roma. Stando a quanto si apprende, sta bruciando un camper per cause ancora da accertare. La Tangenziale Est è stata chiusa per precauzione, dato che l'incendio è divampato proprio in corrispondenza dell'imbocco della strada all'altezza dello Scalo di San Lorenzo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, della Polizia di Stato e diverse squadre di pompieri. L'incendio è divampato intorno alle 19 di oggi, martedì 18 aprile.

La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha riferito di aver inviato "alle ore 19,10 circa, sotto il viadotto dello scalo di San Lorenzo due Squadre Vvf 1/A e 3/A con l'ausilio della Autobotte 10/A per un incendio che ha distrutto completamente un camper e parzialmente quattroe autovetture, non ci sono stati feriti". Sono state inoltre messe in sicurezza due bombole gpl.

Leggi anche Attivisti di Ultima Generazione bloccano Ponte Milvio: traffico nella zona paralizzato

Tangenziale chiusa e traffico completamente paralizzato

Come si vede (schermata delle 19.36) la tangenziale è completamente bloccata da San Giovanni a San Lorenzo. Tra l'altro, si tratta di un'ora di punta per il rientro a casa dagli uffici. La tangenziale è attualmente chiusa da Portonaccio a Tiburtina a causa delle fiamme alte e della colonna di fumo denso.