Una festa di compleanno abusiva, con 17 studenti universitari ammassati all'interno di un mini appartamento di soli 40 metri quadrati, è stata scoperta a Roma dai carabinieri.

Festa di compleanno con 17 universitari: tutti multati

Tutti i presenti, universitari fuori sede, sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid dai militari della compagnia Parioli, che poco prima di mezzanotte sono stati allertati da una chiamata al 112 da parte di residenti della zona che segnalavano musicava ad alto volume e rumori molesti provenire da un'abitazione nel quartiere Trieste.

I carabinieri allertati dai vicini

I carabinieri si sono recati sul posto trovando nell'appartamento al piano terra, composto da un piccolo soggiorno con angolo cottura, cameretta e bagno, i 17 ragazzi, tutti maggiorenni, che stavano festeggiando il ventesimo compleanno di uno di loro. I militari del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli, insieme ai colleghi della stazione Roma viale Libia e del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro intervenuti in ausilio, hanno identificato e sanzionato tutti i presenti. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che il piccolo immobile era affittato con regolare contratto.

Altre due feste private scoperte nella notte

Altre due feste private sono state scoperte nella notte dalla polizia locale a Roma. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti hanno trovato una decina di ragazzi, tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo i vigili sono intervenuti in un affittacamere dove era in corso un evento con la presenza di un gruppo di persone riunite in una sala. Diverse le irregolarità riscontrate, dalla somministrazione di cibo e bevande senza titolo alla mancata osservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, per un totale di oltre 4mila euro di sanzioni elevate nei confronti del gestore dell'attività.