Roma è la seconda città in Italia per reati e criminalità: furti in aumento del 17% Roma segue Milano al secondo posto nella classifica totale, ma rispetto al capoluogo lombardo ha oltre 26mila denunce totali in più.

A cura di Beatrice Tominic

Al secondo posto per criminalità e reati: questa è la posizione occupata da Roma nella classifica resa nota oggi da Il Sole 24 Ore. In prima posizione la città di Milano e, a seguire, in terza, quella di Firenze. La Capitale avanza di una posizione rispetto a quanto emerso lo scorso anno, quando occupava il terzo posto, con un incremento dell’11% su base annua (6.071 denunce ogni 100mila abitanti).

In particolare, la capitale occupa il secondo posto per reati connessi al traffico di stupefacenti, per i quali segue il primato di La Spezia a stratto giro e per furti. Secondo quanto raccolto, in particolare, con 3.465 denunce ogni 100mila abitanti, i furti sono in crescita del 17% su base annua e le rapine del 24% rispetto al 2022.

Furti in aumento: ecco perché

Nella capitale la maggior parte dei reati e dei crimini sono di natura predatoria e sono correlati soprattutto al degrado urbano. Non è un caso che ai primi posti della classifica, inoltre, ci siano aree metropolitane o città turistiche: spesso visitatori e turisti diventano bersaglio dei reati predatori, come furti e rapine. E tutto questo alimenta le statistiche. A Roma, in particolare, risultano in aumento anche le rapine negli uffici postali (settore per cui occupa il nono posto).

Gli altri reati a Roma

Non solo furti, rapine e spaccio: Roma occupa posizione alte anche nel settore che riguarda le estorsioni, per cui è all'ottavo posto e il contrabbando, per cui occupa l'undicesimo; i danneggiamenti per cui occupa il dodicesimo, mentre per gli omicidi preterintenzionali occupa il tredicesimo (il ventisettesimo per quelli colposi; il ventottesimo per i tentati omicidi e il trentasettesimo per gli omicidi volontari consumati). Per la contraffazione dei marchi dei prodotti industriali è quattordicesima e per associazione per produzione o traffico di stupefacenti al sedicesimo.

Criminalità e reati nelle province

Situazione leggermente più calma nelle province che, fatta eccezione per Latina, sono tutte oltre il sessantatreesimo posto nella classifica. Il capoluogo pontino, invece, fra le città prese in considerazione per la classifica di crimini e reati si posiziona al trentatreesimo posto, con un quinto posto nei tentati omicidi (la posizione più alta occupata per settori). La provincia di Rieti, che si posiziona al primo per le rapine negli uffici postali, è al sessantatreesimo su scala nazionale. Al sessantottesimo quella di Viterbo, all'undicesimo posto per reati legati agli stupefacenti e al tredicesimo per omicidi colposi e, infine, all'ottantasettesimo nazionale Frosinone che, però, si piazza al settimo per reati legati all'usura.