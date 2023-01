Roma è la città con più senzatetto d’Italia: oltre 22mila le persone che non hanno una casa Secondo un’indagine di Istat, nel 2021 in Italia le persone senza casa sono 96.197. Di queste, oltre 22mila sono a Roma, la città con il più alto numero di clochard.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio.

Roma è la città con più senzatetto d'Italia. Lo riporta un'indagine Istat del 2021, che ha rilevato come le persone senza casa in Italia siano in totale 96.197: di queste, il 23% – pari circa a 22mila persone – si trova proprio nella capitale.

Roma è seguita da Milano, dove la percentuale di persone senzatetto è al 9%, da Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%). Altre città dove è molto alto il numero di clochard sono Trieste, Reggio nell'Emilia, Bologna, Alessandria, Como, Savona, Venezia, Brescia, Marsala, Catania, Sassari e Cagliari.

"L'inclusione nella rilevazione dei senza tetto e senza fissa dimora è segnale positivo, volto a dare visibilità e riconoscimento anche a segmenti di popolazioni che tendono ad essere difficilmente statisticamente", ha dichiarato Fio.psd, la federazione organismi per i senza fissa dimora.

Secondo quanto rilevato dall'indagine di Istat, il 38% delle persone senzatetto è straniera, nella metà dei casi proviene dall'Africa. Nella maggior parte dei casi si tratta di uomini (anche se a Napoli c'è un numero molto alto di donne, più elevato rispetto alle altre città d'Italia) con un'età media di 41,6 anni. Questa si alza fino a 45,5 anni, ma solo nel caso di clochard italiani. Negli ultimi dieci anni sono aumentati in modo considerevole e si stima che il numero continuerà a crescere anche nel 2022.

A Roma, nonostante i senzatetto siano più di 22mila, i posti destinati all'accoglienza sono meno di 3mila. Il Campidoglio, nell'ultimo anno, ha aumentato il numero dei posti letto notturni nel circuito comunale di 330 unità, ed entro il 2026 si prevede di ampliarli di mille unità.