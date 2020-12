Due vigili urbani del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati investiti sulle strisce pedonali che si trovano all'altezza del civico 83 di Corso Trieste. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di oggi, martedì 15 dicembre. Stando a quanto si apprende, sarebbero stati investiti, mentre erano in servizio, da una Smart guidata da una donna. La signora si è fermata a prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118. Gli agenti sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice arancione. Non sarebbero in gravi condizioni.

Per le indagini del caso sono intervenuti sul posto i carabinieri e il dirigente del gruppo Parioli della Polizia Locale, Donatella Scafati. È stata disposta la chiusura al traffico di corso Trieste tra via Chiana e piazza Trasimeno.

Al volante della Smart una 47enne italiana

Al volante della Smart c'era una donna di 47 anni, italiana. Come detto, la signora si sarebbe immediatamente fermata a prestare i primi soccorsi ai due vigili, investiti mentre erano impegnati nel servizio viabilità. I rilievi sono a cura dei carabinieri della sezione infortunistica del Nucleo Radiomobile di Roma.

I due agenti della Polizia locale, riporta l'agenzia Ansa, hanno 58 e 44 anni, hanno riportato diverse lesioni ma non sono in pericolo di vita. Due giorni difficili per il corpo dei vigili, che solo ieri aveva annunciato la scomparsa, per Covid-19, di due agenti in servizio nei Gruppi Pronto Intervento Traffico e VII Tuscolano. Il Comando aveva diffuso una nota sui social per l'ultimo saluto ai due vigili scomparsi.