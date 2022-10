Roma- Betis, tifosi spagnoli vandalizzano Roma: piazza del Popolo è una discarica a cielo aperto Piazza del Popolo è diventata una discarica a cielo aperto: queste le condizioni in cui i tifosi del Betis Siviglia hanno lasciato un dei luoghi simbolo di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Twitter

Questa è come appariva ieri piazza del Popolo, in occasione del match fra la Roma e la squadra di Siviglia Real Betis Balompié per la partita di Europa League. Una discarica a cielo aperto. A terra, sui sampietrini, ogni sorta di rifiuto: bottiglie usate di plastica e di vetro vuote, sacchi della spazzatura, carte e cartacce.

Già la notte precedente alla partita alcuni dei tifosi della squadra di Siviglia, avevano lanciato bottiglie contro ad un locale in zona Trastevere. Ieri, invece, i preparativi si sono spostati più vicino allo stadio Olimpico, in zona Flaminio. È qui che, in piazza del Popolo, dove il club spagnolo aveva dato l'appuntamento per i tifosi presenti a Roma, turisti e cittadini della città hanno immortalato uno dei luoghi più famosi della capitale lasciata in condizioni indecorose. Soltanto nel corso del tardo pomeriggio, gli operatori dell'Ama sono riusciti a ripulire l'intera zona.

Foto da Twitter

I commenti degli utenti sui social

In molti, fra turisti e cittadini, hanno lamentato il comportamento dei tifosi spagnoli, condividendo le foto di quanto stava accadendo. "Vandali", li addita qualcuno. "Per turisti e tifosi stranieri Roma è una pattumiera – continua un altro utente, su Twitter – Guardate come è stata ridotta piazza del Popolo dai supporter del Betis Sivigilia che affronta la Roma all'Olimpico per la partita di Europa League. Tutti precisini a casa loro, poi arrivano qui a devastare".

E non manca il riferimento a quanto accaduto nel 2015 con i tifosi arrivati da Rotterdam del Feyenoord: "Una storia che si ripete, anche i tifosi del Betis vandalizzano le strade di Roma. Mi chiedo se ciò sia possibile a parti invertite", concludono. I tifosi olandesi, in quell'occasione, vandalizzarono la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, a pochi passi dai luoghi profanati ieri.