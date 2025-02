video suggerito

Roma, automobile finisce sui binari del tram 2 lungo via Flaminia servizio sulla linea 2 del tram è interrotto, fa sapere Atac, e sostituito da bus navetta. Il motivo è dovuto al fatto che un’automobile ha sfondato le recinzioni, per motivi ancora da accertare, ed è finita sui binari. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle 10,30 di oggi, mercoledì 12 febbraio, il servizio sulla linea 2 del tram è interrotto, fa sapere Atac, e sostituito da bus navetta. Il motivo è dovuto al fatto che un'automobile ha sfondato le recinzioni, per motivi ancora da accertare, e si è fermata sui binari. L'automobilista ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura ed è finito al centro della carreggiata riservata al passaggio del tram, che proprio in quel momento stava transitando in direzione piazzale Flaminio.

Per fortuna il tranviere è riuscito a fermare il suo mezzo in tempo, senza andare a scontrarsi con l'auto e senza causare disagi ai passeggeri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco, che sono intervenuti per soccorrere il conducente della vettura e per rimuovere il veicolo, una Smart, dai binari del tram.