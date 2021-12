Roma, arrivano 22 autobus a metano: obiettivo 600 nuovi mezzi Atac entro il 2022 Il Dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale ha inoltrato un ordine per l’acquisto di 22 nuovi autobus a metano.

A cura di Enrico Tata

Il Dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale ha inoltrato un ordine per l'acquisto di 22 nuovi autobus a metano. Si tratta di mezzi di dodici metri di lunghezza con tre porte che verranno destinati ad Atac. Il costo complessivo è di quasi 7,5 milioni di euro. L'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha dichiarato che con questa operazione "si chiude la convenzione Consip avviata dalla precedente amministrazione. I 22 nuovi bus ordinati oggi, si aggiungono agli altri 29 a metano e ai 70 ibridi già entrati in servizio in questi giorni e rappresentano l’inizio di un percorso che ci porterà a rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma, aumentando la qualità e la sicurezza degli utenti". L'obiettivo di Patanè è quello di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi "che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita. I primi 600 bus contiamo di sostituirli già entro la fine del 2022”.

Atac: quanti autobus circolano a Roma e quanti sono vecchi

Secondo l'ultimo bilancio disponibile di Atac (bilancio 2020) al 31 dicembre 2020 l'azienda può mettere in servizio 2.065 bus, di cui circa la metà di proprietà (1.077), circa 400 in contratto di leasing e circa 500 in contratto di usufrutto da Roma Capitale. Ci sono poi 75 filobus e 164 tram. Gli autobus di proprietà hanno un'età media molto alta, circa 15 anni. Stessa età media per quanto riguarda i filobus, con i tram che addirittura superano i 35 anni in media.

Le linee di superficie sono organizzate su una rete lunga complessivamente 1.858 chilometri con complessive 6.440 fermate e servono in modo capillare tutta la città di Roma. Le linee in esercizio sono in totale 252 di cui 243 tramite autobus, 3 con filobus e 6 con tram.