Roma, approvato il Piano Mobilità Sostenibile. L’assessore Patanè: “Al centro la cura del ferro” Approvate oggi le modifiche al Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, di Roma Capitale.

A cura di Enrico Tata

Oggi l'Assemblea Capitolina ha approvato le modifiche al Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, di Roma Capitale. Il documento era stato già redatto dalla precedente amministrazione guidata da Virginia Raggi e oggi sono state effettuate soltanto alcuni aggiustamenti, uno dei quali riguarda il superamento della funivia Casalotti-Battistini. La quasi totalità del piano, tuttavia, è stata confermata anche dall'amministrazione Gualtieri. "Il Pums è il programma sulla mobilità dei prossimi 10 anni basato su infrastrutture su ferro molto importanti, che sono la spina dorsale di tutto il sistema della mobilità, in particolare le linee metropolitane: i prolungamenti della metro A, oltre Battistini verso Torrevecchia da un lato e verso Monte Mario dall'altro, e della B, che dovrà proseguire oltre Rebibbia fino a Casal Monastero. Poi la prosecuzione della metro C con le tratte T1 e T2, e C2 nello scenario tendenziale, e poi la linea D”, ha dichiarato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè.

La rivoluzione del ferro, ha aggiunto ancora l'assessore, " si deve fondare oltre che sulle metropolitane anche sulle linee tranviarie, a cominciare dalle quattro commissariate: la Termini-Vaticano Aurelio, la linea sulla Togliatti, la Termini-Giardinetti-Tor Vergata e la linea di congiungimento tra piazzale del Verano e la stazione Termini. Accanto abbiamo altre sette linee tranviarie, già in progettazione di fattibilità tecnico economica, che disegneranno da qui al 2030 una città con 17 linee tram. L'approvazione di questo documento segna un giro di boa importante nella pianificazione della città che ci consentirà di apportare modifiche di dettaglio nella revisione del Pgtu e perché ci consentirà di partecipare alla redazione del Pums di area metropolitana nell'ottica di una visione di area vasta quanto mai utile per governare in modo moderno le politiche di mobilità".

Per il Partito democratico "jl tema della mobilità torna al centro del futuro di Roma. Con l'approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile entriamo in una nuova fase: dai progetti alle opere. La realizzazione delle nuove tramvie, il prolungamento delle linee A e B della metropolitana, la prosecuzione della C, la progettazione della D. Roma si doterà di una rete di trasporto pubblico all'altezza delle altre Capitali europee. Con la realizzazione di nuove infrastrutture avviamo una vera ‘cura del ferro' che permetterà un'opera di ricucitura di tutti i quadranti della città, dentro e fuori il Gra, interconnettendo le aree residenziali e i distretti produttivi, prolungando la rete di trasporto su rotaia, valorizzando le stazioni come hub di servizi, raggiungendo una reale intermodalità. Lavoreremo per una nuova ciclabilità anche in chiave cicloturistica". L'intenzione, continua la nota del gruppo del Pd in Campidoglio, è quella di "migliorare e ampliare i progetti di pedonalizzazione, le ‘zone 30', le strade scolastiche per favorire la sicurezza stradale, la vivibilità degli spazi pubblici, la riduzione dell'inquinamento. L'approvazione del PUMS consente di intercettare i fondi del Pnrr e di dare continuità amministrativa alla pianificazione delle opere pubbliche. Oggi inizia il lavoro per migliorare il piano, ampliare gli interventi, vigilare sulla loro realizzazione, coinvolgendo i municipi e i Comuni della Città Metropolitana, anche in vista degli importanti appuntamenti internazionali, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030. Il nostro ringraziamento va al Sindaco Gualtieri, all'assessore Patanè, alla giunta e agli uffici di Roma Capitale. Siamo tutti impegnati verso un unico obiettivo, ripristinare per romani e pendolari il pieno di diritto alla mobilità e alla qualità del servizio".