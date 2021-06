in foto: Immagine di repertorio

Allarme bomba a Roma nella zona di piazza Mazzini, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Al momento sono in azione gli artificieri e le unità cinofile, mentre le strade sono tutte bloccate per consentire le operazioni, in corso tra via Tito Speri e via Giuseppe Ferrari. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle 18, in seguito alla segnalazione da parte di un passante di un oggetto sospetto all'interno di una Smart parcheggiata in strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Non è consentito nella zona il transito a persone e vetture, onde evitare di mettere eventualmente in pericolo l'incolumità delle persone.

Questa sera all'Olimpico la partita Italia – Svizzera

La Smart, dalla quale sembra che fuoriescano dei fili sospetti, è parcheggiata nei pressi dello Stadio Olimpico, dove questa sera si giocherà la partita di EURO2020 tra l'Italia e la Svizzera. Il match, previsto per le 21, può essere visto in presenza sugli spalti da 16mila persone, a fronte dei 70mila posti normalmente disponibili, e tantissime persone stavano già affluendo nella zona per assistere alla partita. Il traffico nel quadrante è congestionato per il blocco delle strade dovuto alle operazioni in corso, non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Eventi come questi sono particolarmente attenzionati dalle forze dell'ordine, non solo per verificare che siano rispettare le misure anti-covid, ma anche per evitare che possano verificarsi situazioni pericolose per l'incolumità delle persone. Per questo il dispiegamento di polizia e carabinieri durante questi eventi è più alto rispetto ad altri tipi di iniziative.