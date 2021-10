Roma, albero cade su un’automobile in transito su via del Pigneto Un grosso albero è caduto questa mattina su un’automobile in transito in via del Pigneto a Roma. È successo alle 8 di oggi, venerdì 8 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 1 con una gru. Fortunatamente il conducente della macchina non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari.

A cura di Enrico Tata

Un grosso albero è caduto questa mattina su un'automobile in transito in via del Pigneto a Roma. È successo alle 8 di oggi, venerdì 8 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 1 con una gru. I pompieri hanno immediatamente provveduto a rimuovere l'albero. Fortunatamente l'automobilista è riuscito ad uscire dall'abitacolo e quindi nessuno è rimasto ferito. L'intervento dei sanitari del 118, quindi, non è stato necessario. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Soltanto tre giorni fa un altro albero è caduto su due automobili all'Eur. È successo intorno alle 15.40 in via Umberto Tupini. Un ramo ha colpito una Fiat Panda in transito e un fuoristrada Lada parcheggiato. La strada è stata chiusa per diverse ore e anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Due ragazzi, di 21 e 18 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro. Entrambi si trovavano a bordo della Fiat Panda. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, a causa del maltempo, sono stati moltissimi gli interventi da parte dei pompieri per rimuovere rami e alberi caduti sulle strade della Capitale.