Roma al buio e senza luce, centinaia le segnalazioni dopo la campagna di Azione: "Gualtieri intervenga" Strade e marciapiedi al buio. Lampioni rotti da mesi o anni. È il quadro ricostruito nella Capitale dopo le segnalazioni raccolte dal partito Azione durante la campagna #IlluminaRoma. Ad avere più disagi sono i Municipi I, II e XII.

A cura di Enza Savarese

Dieci milioni di euro dai fondi giubiliari destinati al miglioramento dell'illuminazione pubblica di Roma. È il primo risultato a seguito della campagna "Illumina Roma" avviata dal partito Azione ad inizio aprile. Obiettivo dell'iniziativa raccogliere le segnalazioni dei cittadini per migliorare l'illuminazione pubblica dei quartieri. "I cittadini ci stanno inviando centinaia di segnalazioni da ogni parte di Roma, a conferma di un problema esteso e non limitato a singoli episodi", dichiara Azione in una nota dove espone i progressi dell'iniziativa.

Scarsa manutenzione alla rete elettrica pubblica: Municipi I, II e XII i più colpiti

"Troppo strade al buio. Manda la tua segnalazione" è lo slogan con cui il partito di Carlo Calenda ha spinto i cittadini romani a segnalare i problemi all'illuminazione pubblica nei loro quartieri. Segnalazioni che non si sono fatte attendere. Secondo la nota ufficiale di Azione, sono centinaia i cittadini che hanno lamentato lampioni spenti da mesi o addirittura anni. Strade e marciapiedi della Capitale completamente al buio, che alimentano episodi di criminalità ed insicurezza nei cittadini che ogni giorno percorrono questi spazi. Le situazioni più critiche si riscontrano nei municipi I, II e XII dove si sono concentrati il maggior numero di segnalazioni.

A quasi un mese dall'avvio della campagna arriva la prima risposta concreata da parte del Comune. Sono dieci milioni infatti i fondi del Giubileo investiti per migliorare l'illuminazione pubblica di Roma. Un primo risultato, ma non un traguardo. "Noi non ci fermiamo", dichiara Alessio D'Amato, consigliere regionale del Lazio e segretario romani di Azione. "Chiediamo a Gualtieri un vero e proprio piano strategico per l’illuminazione pubblica che punti sull’adozione di impianti di illuminazione intelligenti e sistemi di telecontrollo, capaci di monitorare in tempo reale lo stato della rete e intervenire tempestivamente in caso di guasti, riducendo i tempi di riparazione e migliorando l’efficienza energetica", dichiara il calendiano.

I fautori dell'iniziativa #IlluminaRoma

#IlluminaRoma, le segnalazioni inviate all'azienda Acea per le riparazioni

Le centinaia di segnalazioni dei residenti sono state inviate ad Acea, la società che gestisce l'energia elettrica nella Capitale. "Da parte di Acea c’è stata una buona apertura e collaborazione istituzionale. Continueremo a monitorare l’evoluzione degli interventi perché il tema dell’illuminazione pubblica non riguarda solo il decoro, ma tocca direttamente la sicurezza delle persone", dichiarano da Azione.

In arrivo una nuova campagna da parte del partito focalizzata sulla sicurezza e sul decoro urbano "per fare pressione sull'amministrazione e ottenere risultati concreti", conclude D'Amato. Le segnalazioni, fanno sapere dal partito di Calenda, possono essere inviate alla mail illuminaroma@azione.it oppure al numero di telefono WhatsApp 3458733080.