Roma, 85enne colpisce la nuora più volte con un’ascia: è gravissima

Paura nel quartiere Gianicolense dove un anziano si è scagliato contro la nuora armato di ascia e l’ha colpita, mandandola in ospedale.

Terribile aggressione oggi a Roma, nel quartiere Gianicolense, dove un uomo di 85 anni si è scagliato contro la nuora, di 41 armato di ascia. La donna è stata colpita in più parti del corpo e si è ritrovata con ferite ovunque. Come appreso da Fanpage.it, la donna si trova all'ospedale San Camillo dove i medici la stanno sottoponendo a una serie di Tac necessarie per attestarne le sue condizioni di salute. Ad evitare il peggio un carabiniere che si trovava in zona, libero dal servizio, che si è subito accorto di quanto stava accadendo in strada. E ha deciso di intervenire.

Colpita da un'ascia dopo aver accompagnato i figli a scuola: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella mattina di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026 a Roma, nel quartiere Gianicolense, in una delle zone centrali della Capitale. La quarantunenne aveva appena accompagnato a scuola i figli quando si è trovata davanti il suocero. L'uomo, di 85 anni, era armato di ascia e ha iniziato a scagliarsi contro di lei, provando a colpirla più volte. La scena non è passata inosservata a un carabiniere fuori servizio che ha notato la donna sanguinante ed è intervenuto.

Il militare ha raggiunto l'anziano ed è riuscito a bloccarlo, evitando che potesse colpire la quarantunenne con ulteriori fendenti. A quel punto sono immediatamente arrivati i soccorsi.

Colpisce la nuora con un'ascia: arrestato

Non appena allertati i soccorsi sul luogo dell'aggressione sono arrivati i carabinieri della stazione di Bravetta, della Compagnia di Trastevere, che hanno immediatamente preso in carico il caso. Nei confronti dell'ottantacinquenne è immediatamente scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire i possibili moventi che hanno spinto il suocero ad aggredire la quarantunenne.

L'arrivo dei soccorsi: come sta la donna colpita dal suocero con un'ascia

Mentre i militari effettuavano l'arresto, invece, sul luogo della segnalazione sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la donna, che presentava ferite ancora sanguinanti e l'hanno caricata in ambulanza. In breve tempo è stata trasferita d'emergenza presso il vicino ospedale San Camillo, dove si trova in codice rosso.

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la donna si trova in condizioni stabili nonostante le ferite d'arma da taglio che, fortunatamente, non sono eccessivamente profonde. Una volta raggiunto il pronto soccorso è iniziato l'iter diagnostico: la donna è sottoposta in queste ore a tac e ad accertamenti soltanto al termine dei quali sarà possibile dare una prognosi.

