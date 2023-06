Rogo a Mostacciano, fuoco in un appartamento: muore donna di 89 anni, in codice rosso il marito Le fiamme sono divampate all’alba di ieri mattina, due giugno, all’interno di un appartamento al quinto piano di via Sergio Forti.

È scoppiato all'alba di ieri, venerdì 2 giugno 2023: un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al quinto piano di una palazzina in via Sergio Forti in cui viveva una coppia di anziani. Sul luogo, nella zona di Mostacciano, nel quadrante più a sud della capitale, non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno iniziato l'intervento di spegnimento.

Nel rogo ha perso la vita una delle due persone che vivevano nell'abitazione, una donna di 89 anni con problemi di deambulazione. Secondo quanto riporta la Repubblica, si tratta di Maria Emma Gennari. Si è riuscito a mettere in salvo, invece, il marito della donna.

L'arrivo dei soccorsi: il marito trasportato al pronto soccorso al Sant'Eugenio

Sono stati i vigili del fuoco, nel corso delle loro operazioni di spegnimento, a ritrovare il corpo senza vita della donna all'interno dell'appartamento in fiamme. Oltre ai pompieri, sul luogo del rogo, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della Polizia di Stato. Sono state aperte le indagini per accertare le cause che hanno provocato il rogo, ma per il momento non è ancora stata fatta chiarezza.

Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. Il marito, invece, si trova al Sant'Eugenio dove è stato trasportato d'urgenza una volta messo in salvo: l'uomo è rimasto intossicato dal fumo. Le sue condizioni di salute sono state valutate da medici ed infermieri con un codice rosso, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

