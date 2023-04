Roger Federer in vacanza a Roma con la famiglia: visita i Musei Vaticani e cena a Trastevere Una visita esclusiva ai Musei Vaticani, passeggiata in centro e cena alla Taverna Trilussa. È il weekend romano che l’ex tennista Roger Federer ha trascorso con la sua famiglia per il compleanno della moglie.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Roger Federer ex tennista svizzero, considerato uno dei migliori di tutti i tempi, è stato in vacanza a Roma con la famiglia. Un fine settimana trascorso nella Capitale per festeggiare il quarantacinquesimo compleanno di sua moglie Mirka Vavrinec insieme ai quattro figli. A riportare la notizia La Repubblica. Tre giorni di relax tra le meraviglie storico-artistiche, durante i quali si sono goduti la Città Eterna in primavera, hanno passeggiato in centro, visitato musei e goduto la cucina romana, mangiando a Trastevere. Federer, che ha lasciato il tennis, ha vinto 20 titoli Slam ed è stato numero 1 del mondo per oltre 300 settimane. La Laver Cup a Londra di settembre 2022 è stato il suo ultimo torneo.

La famiglia Federer ha aperto le porte dei Musie Vaticani

Federer con la sua famiglia la mattina presto sono stati ai Musei Vaticani per una visita esclusiva ed eccezionale: ad accompagnarli il clavigero Gianni Crea, ossia l'uomo che apre tutte le porte dei Musei Vaticani, con ben 2797 chiavi. Al loro arrivo gli è stato consegnato un grande mazzo per aprire le porte degli ambienti che avrebbero visitato. Sono stati infatti loro stessi accompagnati che durante il giro hanno aperto le porte: tra queste quella della Cappella Sistina. La moglie di Federer ha ammirato con grande gioia gli affreschi di Michelangelo Buonarroti del Giudizio Universale e della Creazione, rimanendone affascinata.

La cena alla Taverna Trilussa

La visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina è terminata sulla Terrazza del Nicchione, con una vista sulla Cupola di San Pietro. La famiglia Federer ha poi cenato alla Taverna Trilussa e ha fatto una passeggiata a Trastevere. L'ex tennista e la sua famiglia pare invece non abbiano incontrato Papa Francesco, che proprio ieri è stato dimesso dal Policlinico Agostino Gemelli, dov'era ricoverato per una bronchite su base infettiva, dove ha visitato i bambini nel reparto di Oncologia.