Rock in Roma 2025, il programma completo: i cantanti, le date dei concerti e i luoghi degli eventi

A cura di Enza Savarese

Finisce l'attesa e torna anche quest'anno nella Capitale il Rock in Roma. Due mesi di concerti che nell'edizione del 2025 inizierà il 13 giugno fino al 1° agosto.

Nell'anniversario dei 15 anni dell'inizio del Festival, l'Ippodromo delle Capanelle torna ad infiammarsi con attesi ospiti tra cui Caparezza e Lucio Corsi, eventi imperdibili come il Teenage Dream e special guest. Un programma che sta portando alla corsa per accaparrarsi i biglietti, con i primi eventi già sold out.

Il programma completo: le date dei concerti e gli artisti

Il programma è fitto ed è consultabile sul sito ufficiale, in due mesi sono numerosi gli artisti che solcheranno il palco del Rock in Roma. Le prime luci all'ippodromo della Capanelle si accenderanno venerdì 13 giugno. Vediamo il programma completo fino al primo agosto.

13 giugno, l'evento "Voglio tornare negli anni '90",

14 giugno, la festa di chiusura del Roma Pride,

17 giugno, Fuckyouclique

18 giugno, Fontaines D.C.

19 giugno, Tananai

20 giugno, l'evento "Mai dire Goku",

21 giugno, Lucio Corsi,

24 giugno, Finley,

28 giugno, l'evento "Teenage Dream",

4 luglio, l'evento "We Love 2000 vs La vita a 30 anni",

8 luglio, Willie Peyote,

10 luglio, Nanowar of Steel,

11 luglio, Tony Boy,

13 luglio, Lazza,

15 luglio, Ghali,

16 luglio, The Black Keys,

19 luglio, Sfera Ebbasta,

19 luglio, Joe Bonamassa,

22 luglio, Irama,

24 luglio, Luchè,

1° agosto, The Smashing Pumpkins.

Dove acquistare i biglietti per il Rock in Roma

I biglietti per i singoli eventi sono già disponibili sul sito di Ticketone, dove viene indicata la location dell'Ippodromo delle Capanelle, uguale per tutti gli spettacoli e l'orario che varia a seconda del giorno e dell'artista in programma.

I prezzi si aggirano da un minimo di quaranta euro, compresi i costi di prenotazione ad un massimo di settantacinque euro per alcuni artisti che prevedono il Pit e l'ingresso anticipato come Gazza e Ghali.

Come arrivare ai concerti del Rock in Roma

Per arrivare all'Ippodromo la stazione di Capanelle è quella più vicina. Con un treno da Roma Termini il viaggio per la fermata è solo di quindici minuti. Per chi si trova invece nelle vicinanze della metro A, la fermata più vicina della linea è Cinecittà da lì si prosegue con l'autobus 520 fino a Campanelle.

Inoltre gli organizzatori dell'evento metto a disposizione un servizio navetta sia per l'andata che per il ritorno. I punti di recupero e di discesa dopo il festival sono consultabili sulla sezione apposita del sito, dove è possibile anche prenotare i biglietti e l'orario della navetta.

La mappa del Rock in Roma 2025

Disponibile anche la mappa della location con i punti di ingresso, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta delle navette.

La mappa ufficiale del Rock in Roma 2025