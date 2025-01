video suggerito

Rocca insiste sul nuovo Policlinico Umberto I: può nascere vicino allo stadio della Roma a Pietralata Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto sapere che il Governo Meloni ha destinato un miliardo di euro per la realizzazione del nuovo policlinico Umberto I: “Sto pungolando perché so che è in pubblicazione in Gazzetta ufficiale, perché i soldi sono stanziati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Secondo il presidente Rocca è tutto pronto, i soldi sono stati stanziati e manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per il presidente della Regione Lazio, il Governo Meloni avrebbe destinato un miliardo di euro per la realizzazione del nuovo policlinico Umberto I: "Sto pungolando perché so che è in pubblicazione in Gazzetta ufficiale, perché i soldi sono stanziati. Il decreto è in pubblicazione, tutto firmato, registrato in Corte dei Conti, passato al vaglio della ragioneria, quindi è soltanto una questione di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale", ha detto Rocca.

Ma a cosa serviranno i fondi stanziati dal Governo? Una parte (ma 220 milioni erano già disponibili) serviranno a mettere in sicurezza i locali all'interno della città universitaria. Ma la fetta più consistente dovrebbe essere destinata alla realizzazione di un nuovo ospedale. Su questo Rocca non ha commentato, ma la sua ultima dichiarazione in merito risale allo scorso febbraio: "Per il 2028 il nuovo Umberto I dovrebbe sorgere nel quadrante nord-est della Capitale, andando a costituire un vero e proprio distretto della salute con il Sandro Pertini". In altre parole, nei pressi dell'area dove dovrebbe essere realizzato il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha aggiunto il governatore laziale, "convocherò immediatamente il tavolo e, a quel punto, speriamo di fare una bella conferenza stampa insieme alla rettrice e al sindaco”. I fondi del Governo fanno parte di risorse assegnate alla Regione Lazio dal ministero della Salute per la realizzazione di nuovi ospedali, nell'ambito del Programma di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). In tutto due miliardi e 462 milioni di euro: un miliardo per l'Umberto I, 379 milioni di euro al nuovo ospedale Tiburtino, 261 milioni di euro per il nuovo ospedale di Latina, 263 milioni di euro per l'ospedale del Golfo, 384 milioni di euro a Rieti e 30 milioni all'ospedale di Acquapendente. Inoltre 145 milioni di euro saranno destinati alla riapertura del San Giacomo.

Secondo l'ex assessore regionale alla Sanità e consigliere regionale di Azione, Alessio D'Amato, sull'Umberto I ad oggi "non esiste nessun progetto, né abbiamo visto alcuno studio di fattibilità. Quello che è certo è che senza un progetto esecutivo i fondi Inail non possono essere attivati e andranno ad incrementare i residui passivi dell'Istituto. Nel contempo, non si giustificano i ritardi sull'utilizzo degli oltre 220 milioni già disponibili per mettere in sicurezza l'attuale presidio su un master plan già esistente, come in più occasioni sollecitato anche dalla Corte dei Conti. Peraltro, rimangono irrisolte sia la situazione relativa alla mobilità di quel quadrante, che ospiterà il nuovo stadio della Roma, e la vicinanza all'Ospedale Sandro Pertini. Insomma, mi sembra ancora una volta la solita politica degli annunci, che, come avvenuto per i pronto soccorso, si infrange con la dura realtà".