Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un'automobile parcheggiata e con i vetri oscurati da fogli di giornale. Tutte le piste sono ancora aperte: non si esclude né l'omicidio né il suicidio. Attorno alla testa della vittima c'era un sacchetto di plastica stretto al collo con alcune fascette da elettricista. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 ottobre, intorno alle 16 in via della Circonvallazione Tuscolana a Roma. Ad accorgersene e a segnalare il fatto è stato un passante: ha avvertito un odore nauseabondo provenire dall'interno dell'automobile e ha deciso di chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto polizia locale e agenti commissariato Tuscolano

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli agenti del commissariato di polizia Tuscolano. Stando a quanto ricostruito, l'uomo era scomparso il 24 settembre. Nell'automobile non è stato trovato nessun biglietto d'addio. Per il momento, quindi, ogni pista rimane aperta e gli investigatori sono tuttora al lavoro per ricostruire la vicenda.