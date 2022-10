Ritrovato un cadavere a largo di Livorno: è di Anna Claudia, scomparsa in mare all’Argentario? Non è escluso che possa appartenere ad Anna Claudia Cartoni, la donna romana scomparsa nel tratto di mare tra l’Argentario e il Giglio in seguito a un incidente avvenuto il 23 luglio scorso.

A cura di Enrico Tata

A largo di Livorno, a circa dieci miglia dalla costa, due imbarcazioni hanno avvistato un cadavere che galleggiava sull'acqua. Era in avanzato stato di decomposizione. Saranno le analisi dei medici legali che verranno svolte nelle prossime ore a rivelare la verità sul corpo trovato in mare, ma non è escluso che possa appartenere ad Anna Claudia Cartoni, la donna romana scomparsa nel tratto di mare tra l'Argentario e il Giglio in seguito a un incidente avvenuto il 23 luglio scorso. Da due mesi l'insegnante 60enne è scomparsa nel nulla e il suo cadavere non è mai stato trovato. Nelle prossime ore i resti saranno sottoposti ad autopsia e già questa sera, probabilmente, si avranno i primi responsi del dna. In attesa dei risultati, le forze dell'ordine stanno esaminando gli elenchi delle persone scomparse negli ultimi mesi in Toscana, nel Lazio, in Liguria, ma anche in Corsica.

L'incidente in barca in cui è rimasta coinvolta Anna Claudia Cartoni

Anna Claudia Cartoni è ancora dispersa in mare dopo il terribile scontro tra la barca a vela su cui viaggiava e un motoscafo. Il marito della donna, Fernando Manzo, è rimasto ferito e il terzo che era a bordo, Andrea Gorgio Coen, 59 anni, è morto. Il suo corpo è stato recuperato subito dopo l'impatto, mentre il cadavere della signora Cartoni non è mai stato ritrovato, nonostante l'impiego per giorni di droni subacquei che hanno scandagliato i fondali nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente, di fronte a Porto Ercole, tra l'Argentario e l'isola del Giglio.

Cartoni, ex ginnasta, era un'allenatrice e giudice di gara internazionale. "Siamo sconvolti. Un pilastro della nostra federazione. Il suo lavoro, svolto con dedizione, serietà e tanta passione, la sua esperienza a bordo pedana come valore aggiunto", aveva commentato il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi.