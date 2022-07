Ritrovato morto in un ruscello Mauro Buttarelli, scomparso un anno fa insieme al suo trattore Per giorni erano andati avanti le ricerche dell’uomo: è stato trovato a poca distanza dall’ultimo avvistamento, il corpo era vicino al suo trattore.

A cura di Natascia Grbic

Il corpo di Mauro Buttarelli, scomparso un anno fa da Olevano Romano, è stato trovato in un ruscello vicino al luogo dove era stato visto l'ultima volta insieme al suo trattore. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto mentre i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale erano al lavoro per un incendio scoppiato in Contrada Lanetto.

Mentre erano intenti a spegnere le fiamme hanno visto un corpo in avanzato stato di decomposizione nel ruscello, insieme al trattore che poi è risultato essere proprio di Mauro Buttarelli. Sul posto è arrivata la sorella per il riconoscimento della salma. Manca ancora l'esame autoptico e gli accertamenti per dimostrare con assoluta certezza l'identità del cadavere, ma sembra non esserci dubbio: si tratterebbe proprio del 59enne scomparso.

Il ritrovamento durante lo spegnimento di un incendio

Da un anno la famiglia di Mauro Buttarelli era in pena per lui. I suoi familiari, che avevano anche fatto un appello alla trasmissione ‘Chi l'ha visto', credevano che qualcuno gli avesse fatto del male dato che nemmeno il trattore era stato ritrovato. E invece entrambi erano a poca distanza dall'ultimo avvistamento, coperti dai rovi e celati alla vista dei passanti. Sul posto, anche i carabinieri di Tivoli che indagano sul caso.

L'ipotesi più probabile è che Mauro Buttarelli sia stato vittima di un tragico incidente e che non vi siano terze persone coinvolte. Una volta che saranno completati gli accertamenti sulla salma, il 59enne sarà sepolto nel cimitero cittadino. "Ciao Totò, riposa in pace, la città di Olevano Romano ricorderà sempre la tua voglia di vivere – dichiara il sindaco Umberto Quaresima – Mancherai a tutti noi. Avrai finalmente una degna sepoltura. Condoglianze ai familiari e agli amici".