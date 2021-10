Ritrovato il cucciolo Milky: la padrona lo aveva perso dopo essere stata rapinata a Termini Tutto è bene quel che finisce bene: Milky, cucciolo di Jack Russell, è stato ritrovato dalla Polizia Locale allertata da un passante che lo aveva visto scappare per strada e infilarsi dentro un negozio. Il cucciolo è stato restituito alla padrona, che lo aveva perso la sera prima durante una rapina nei pressi della stazione Termini.

A cura di Redazione Roma

Una bruttissima avventura quella vissuta la scorsa sera da una ragazza di 22 anni che, passeggiando con il proprio cagnolino nei pressi della stazione Termini, è stata rapinata da un gruppo di balordi. Un'esperienza terribile, che l'ha portata non solo a essere derubata, ma anche a perdere il suo Milky, cagnolino Jack Russell con il quale stava passeggiando. Per difendersi dall'aggressione non è riuscita a tenere il guinzaglio di Milky, che anche a causa della situazione concitata è scappato. Disperata la padrona ha cominciato a mettere annunci sui social per poterlo ritrovare, ma per una notte intera è stata senza avere notizie del suo Milky.

Il cagnolino stava vagando impaurito nei pressi della stazione Termini, senza una meta e senza riuscire a trovare la sua padrone, che anche lo stava cercando disperata. A un certo punto, stanco, timoroso e stremato, è entrato in un negozio, nascondendosi lì. Sul posto è arrivata dopo un po' una pattuglia del I Gruppo Centro ex Trevi, che era già stata allertata da un passante, che aveva visto il Jack Russell correre impaurito per Termini. Gli agenti lo hanno prelevato e lo hanno portato nella loro sede di via della Greca, dove gli hanno dato cibo e acqua per rifocillarlo ma, soprattutto, per tranquillizzarlo. Non avendo il chip, hanno cercato di risalire alla padrona monitorando gli annunci per animali smarriti, trovando alla fine il post della 22enne che aveva perduto Milky.

Una brutta avventura per entrambi, sia per Milky sia per la sua padrona, terrorizzata dall'idea di non rivedere più il suo Milky. Quando la 22enne è arrivata alla sede dei caschi bianchi è scoppiata in lacrime nel riabbracciare il cagnolino. La ragazza ha ringraziato gli agenti ed è poi tornata a casa con il suo fedele amico a quattro zampe, contenta del suo lieto fine.