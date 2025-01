video suggerito

Ritrovato Gabriele Zamparini, era scomparso da quattro giorni da Monterosi Dopo quattro giorni di ricerche Gabriele Zamparini è stato ritrovato. Il 27enne era scomparso da Monterosi nella notte fra il 20 e il 21 gennaio 2025 ed è tornato a casa stanotte.

A cura di Beatrice Tominic

Gabriele Zamparini è stato ritrovato dopo quattro giorni di ricerche. È vivo e sta bene, è tornato a casa nella notte di oggi, domenica 26 gennaio. Si era allontanato a Monterosi fra lunedì 20 e martedì 21 gennaio 2025 e aveva fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche che hanno interessato le forze dell'ordine, la protezione civile e i vigili del fuoco si sono svolte con giri di perlustrazione nel Lago di Monterosi.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il migliore degli esiti, a far preoccupare i famigliari è stata la sua assenza prolungata da casa e il fatto che non riuscissero a mettersi in contatto con lui. Il suo camion è stato ritrovato giorni fa ancora con le chiavi inserite, ma del ventisettenne non c'era traccia.

Le telecamere lo avevano immortalato mentre si allontanava tra le campagne del Viterbese. I famiglilari ne avevano denunciato la scomparsa e temevano che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, che si trovasse in difficoltà. Così sono partite le ricerche, che sono terminate con il ritorno di Gabiele a casa.

La telefonata alla famiglia prima della scomparsa

Nella giornata di giovedì 23 gennaio Gabriele aveva provato a chiamare i familiari, ma aveva attaccato subito dopo aver detto il suo nome. Una volta provato a richiamare, non ha più risposto. Una circostanza che, all'inizio, da una parte aveva tranquillizzato i familiari, avendo avuto prova che fosse ancora vivo, ma che dall'altra li ha fatti allarmare ancora di più. L'ipotesi, infatti, è che potesse trovarsi in gravi difficoltà.

Nel frattempo, dal momento dell'allontanamento, sono scattate le ricerche. Non soltanto da parte di parenti e amici, ma anche di carabinieri e vigili del fuoco che hanno passato al setaccio tutto il territorio fra Monterosi e la vicina Nepi, nel Viterbese.

L'avvistamento di Gabriele Zamparini in un video

Dopo essersi allontanato nella tarda serata di lunedì 20 gennaio, è stato ripreso da alcune videocamere di sorveglianza. Nelle immagini di vede il ventisettenne farsi strada nelle campagna. Da dove poi, purtroppo, non è più tornato. Il suo camion, il mezzo che aveva utilizzato per allontanarsi dalla sua abitazione, uscito ancora in abiti da lavoro e con un paio di jeans, era stato ritrovato poco dopo la scomparsa, proprio a Monterosi. Nel veicolo c'erano ancora le chiavi inserite.