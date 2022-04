Ritrovato dai vigili urbani: l’anziano, gravemente malato, era scomparso dal quartiere Parioli Un uomo di 80 anni gravemente malato si è allontanato nel pomeriggio di oggi: dopo poco tempo la Polizia Locale è riuscita a ritrovarlo e a portarlo sano e salvo da sua figlia.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati momenti di forte apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, venerdì primo aprile, dalla famiglia di G.F., un uomo di 80 anni gravemente malato che si è allontanato dalla sua abitazione, nel territorio che si trova all'interno del II Municipio.

L'uomo, una volta uscito dalla propria abitazione nel quartiere Parioli, in breve tempo è riuscito a far perdere le sue tracce, scomparendo nel nulla. La figlia, preoccupandosi per il padre anche a causa della sua avanzata età e del suo stato di salute, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che in breve tempo hanno diramato una nota di ricerca e hanno scandagliato tutto il territorio per trovarlo.

La Polizia Locale ritrova l'80enne

Poco tempo dopo che la Centrale Operativa ha diramato la nota di ricerca, i motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli hanno ritrovato l'uomo. Lo hanno individuato nella zona di piazza Pitagora, che si trova a poco meno di un chilometro a nord da Villa Borghese dove l'80enne stava camminando in stato confusionale. Una volta raggiunto, i vigili urbani si sono avvicinati a lui e hanno cercato di tranquillizzarlo il più possibile.

La figlia può riabbracciare suo papà

Nel frattempo, gli agenti hanno provveduto ad avvisare i familiari più stretti: sua figlia, finalmente sollevata, si è recata immediatamente dal padre, che ha potuto riabbracciare. Ai vigili urbani sono andati tutti i suoi ringraziamenti per l'attenzione dimostrata nel corso delle ricerche, che sono state attivate fin da subito e per le cure rivolte nei confronti di suo padre, una volta ritrovato.