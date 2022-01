Ritrovato Carlo Rainaldi, scomparso dal 7 gennaio col cane: è confuso ma in buone condizioni Carlo Rainaldi è stato ritrovato nei pressi di Anticoli Corrado, dove era stato avvistato. Si trova in buone condizioni di salute ma è confuso.

A cura di Natascia Grbic

Carlo Rainaldi, l'uomo scomparso da Riofreddo lo scorso 7 gennaio insieme al suo cane Black, è stato ritrovato poco fa ad Anticoli Corrado, comune alle porte di Roma molto distante dal luogo da cui si è allontanato. Carlo Rainaldi è in buone condizioni di salute, anche se confuso. Non è chiaro dove sia stato questi giorni e se qualcuno gli abbia dato riparo e lo abbia aiutato. Insieme a lui è stato trovato anche il cane Black. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. "Dalle prime ore del mattino – scrivono in una nota le Unità Cinofile da Soccorso dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – le squadre di Soccorso avevano ripreso a setacciare le aree ancora rimaste prive di bonifica. Unitamente alle Unità Cinofile sia da superficie che molecolare, molti soccorritori sono stati impegnati ininterrottamente da domenica 9 gennaio. Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Unità Cinofile Soccorso Anvvfc Roma Sud, Anvvfc Zi Paolo Team e Orme di Askan. Alla protezione civile locale, Ass.Penelope Scomparsi e quanti hanno collaborato per il buon esito del Soccorso".

La scomparsa di Carlo Rainaldi

Carlo Rainaldi si era allontanato dalla sua abitazione di Riofreddo insieme al suo cane Black intorno alle 21 del 7 gennaio. Subito la famiglia ha dato l'allarme, chiedendo di aiutarla nelle ricerche del proprio caro. Per diversi giorni soccorritori e volontari hanno battuto i luoghi limitrofi a Riofreddo e i diversi comuni dove era stato avvistato le ultime volte. Carlo, indatti, era stato avvistato ad Agosta, Anticoli Corrado e Marano Equo, in particolare nei dintorni di Anticoli Corrado, dove poi è stato ritrovato. Mano a mano che le ore passavano le speranze di ritrovarlo in vita stavano affievolendo. E anche le condizioni meteo non hanno aiutato con le ricerche, con freddo e raffiche di vento forte. Fortunatamente, la vicenda ha avuto un lieto epilogo.