Ritrovato dalla polizia: bimbo di 6 anni si era perso in zona Trastevere Nella serata di mercoledì un bambino si è allontanato dalla mamma e perso nel quartiere Trastevere: è stato presto ritrovato da due agenti del I Gruppo Centro.

A cura di Beatrice Tominic

Si è perso nella serata di mercoledì scorso per le vie del quartiere Trastevere, fra i più pittoreschi della capitale ed è stato ritrovato non molto tempo dopo dalla Polizia Locale. Il bambino, che ha 6 anni, si è allontanato da via del Moro, a pochi passi dall'Isola Tiberina: la mamma del piccolo, che all'improvviso non lo ha più visto, è caduta subito in uno stato di completo panico, si è messa immediatamente a cercarlo nella zona circostante e ha anche allertato tutte le persone che ha incontrato durante le ricerche. Alcune di loro si sono poi rivolte ad una pattuglia della polizia locale del I Gruppo Centro “ex Trevi”, che si trovava in servizio per controllare, come di routine, la zona. Gli agenti, una volta venuti a conoscenza dell'accaduto, oltre a rassicurare la mamma del bambino che era ancora molto preoccupata, hanno lanciato l'allarme via radio e hanno iniziato a esplorare il territorio per ritrovarlo.

Il ritrovamento del piccolo poco dopo

Dopo alcune segnalazioni, i due agenti della polizia si sono recati in via Dandolo che, dopo viale Glorioso, collega viale Trastevere con il quartiere di Monteverde Vecchio e porta a Villa Sciarra, parco 7 ettari e mezzo alle pendici del Colle Gianicolo. Qui era stato avvistato un bambino che sembrava corrispondere alla descrizione fornita dalla mamma. Il ragazzino, che stava camminando da solo lungo la via, è stato fermato per verificare la sua identità, ma gli agenti, purtroppo, hanno presto capito che si trattava di un altro bambino e non di quello per cui erano partite le ricerche. Solo dopo ulteriori verifiche, la pattuglia ha ritrovato il piccolo insieme ad una signora che lo aveva visto in lacrime mentre cercava la mamma: i due si sono potuti, così, ricongiungere.