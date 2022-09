Ritrovata la proprietaria della fede rubata un anno fa: restituita il giorno dopo l’anniversario L’anziana proprietaria della fede rubata un anno fa e trovata dalla polizia è stata rintracciata. La donna è tornata in possesso del suo anello il giorno dopo l’anniversario di matrimonio.

A cura di Natascia Grbic

La fede nuziale smarrita

È stata ritrovata la donna a cui un anno fa era stata rubata la fede nuziale. Dopo l'appello lanciato dalla polizia di stato a pochi giorni dall'anniversario di matrimonio della coppia, la legittima proprietaria è stata rintracciata ed è potuta tornare di nuovo in possesso del suo anello.

La fede nuziale era stata trovata dalla Squadra mobile di Roma un anno fa quando, dopo l'arresto di due uomini, erano stati recuperati molti oggetti rubati. La maggior parte di questi era stata consegnata ai proprietari. Ma non c'è stato nulla da fare per la fede, che per mesi è rimasta nelle cassette di sicurezzadella questura.

All'interno della fede, infatti, era riportato un nome e una data: "Corrado 12.9.1967". Null'altro. Qualche giorno fa la polizia ha diffuso un comunicato, chiedendo di chi fosse quell'anello. Dopo giorni di silenzio finalmente l'anziana proprietaria è stata rintracciata. La fede gli è stata ridata il giorno dopo l'anniversario di matrimonio dei coniugi, che avevano appena festeggiato cinquantacinque anni insieme.

Una vicenda a lieto fine per la coppia, che adesso ha di nuovo con sé quel ricordo. La difficoltà nel trovare la proprietaria sembra stesse nel fatto che quel ‘Corrado' non era il nome del marito, bensì il suo soprannome.

"La fede in questione, che al suo interno ha inciso “Corrado 12.9.1967”, si ritiene possa appartenere ad una donna – si legge nell'appello che aveva diffuso la polizia di stato dopo il ritrovamento della fede – L’augurio è che attraverso questo appello, il legittimo proprietario possa riconoscere l’oggetto di sua proprietà e rivolgersi alla Questura di Roma, chiamando il numero dell’U.R.P. 0646864913″.