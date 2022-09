Polizia trova fede nuziale tra oggetti rubati e lancia appello: “Proprietaria si faccia avanti” Tutti gli oggetti trafugati da due persone arrestate sono tornati ai proprietari tranne uno: una fede nuziale con inciso “Corrado 12.9.1967”. La Questura ha lanciato un appello.

A cura di Alessia Rabbai

La fede nuziale rubata

Una fede nuziale era tra gli oggetti di varia natura rubati da due persone. Tutti hanno ritrovato i legittimi proprietari, tranne lei. All'interno ha inciso “Corrado 12.9.1967”, l'ipotesi è che appartenga ad una donna convolata a nozze cinquantacinque anni fa e che abbia sofferto per la perdita dell'anello, simbolo del legame che la lega al coniuge. Forse da qualche parte non ha perso la speranza di ritrovarlo un giorno dopo mesi, e quel giorno pare essere arrivato. A pubblicare le foto sui social network è stata la Questura di Roma, che le ha diffuse sul profilo Facebook istituzionale, chiedendone agli utenti la condivisione. Insieme ad un appello, rivolto alla proprietaria, o al proprietario: "Si faccia avanti, la sua fede ora è al sicuro e sta qua da noi". Chissà se il tam tam sui social farà tornare la fede nuziale a casa.

Gli oggetti trafugati sono tornati ai proprietari tranne la fede nuziale

Il prezioso oggetto, come spiega la la polizia, è stato rinvenuto a seguito di alcuni arresti, che gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto lo scorso anno sul territorio della Capitale. A finire nel mirino delle volanti sono stati infatti due uomini, che sono stati trovati in possesso di numerosi oggetti rubati, probabilmente durante furti all'interno delle abitazioni o da scippi in strada. Grazie alle successive ricerche la maggior parte degli oggetti sono tornati da dove sono stati prelevati, gli agenti attraverso le indagini sono infatti riusciti a risalire ai legittimi proprietari e a riconsegnarglieli.

"L'augurio è che il proprietario la riconosca"

Ciò non è stato ancora possibile però con la fede nuziale, per la quale la speranza è che possa tornare finalmente sull'anulare sinistro di chi l'ha persa. "L’augurio è che attraverso questo appello, il legittimo proprietario o proprietaria possa riconoscere l’oggetto e rivolgersi alla Questura di Roma, chiamando il numero dell’urp 0646864913".