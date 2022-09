Ritrovata la 17enne scomparsa da tre giorni: si trovava a casa di un conoscente La diciassettenne scomparsa martedì scorso è stata ritrovata ieri sera, venerdì 9 settembre: si trovava a casa di un amico.

A cura di Beatrice Tominic

È stata ritrovata nella serata di ieri, venerdì 9 settembre, la ragazza di diciassette anni scomparsa dalla casa famiglia in zona Prenestina in cui viveva. Gli agenti della polizia del distretto Prenestino, non appena allarmati, si sono messi sulle tracce della ragazza: l'hanno trovata a casa di un conoscente soltanto tre giorni dopo la scomparsa, in buone condizioni di salute.

La ragazza scomparsa

La ragazza aveva fatto perdere le sue tracce per tre giorni. L'allontanamento è avvenuto nella serata di martedì 6 settembre: l'ultima volta è stata vista a piazza delle Gardenie, nel quartiere romano di Centocelle. Da lì si è allontanata verso le ore 22, senza lasciate traccia. Il giorno della scomparsa ha spento il telefonino, ma quello successivo lo ha riacceso per qualche minuto. Non ha chiamato né la mamma né altri familiari, ne ha approfittato soltanto per accedere su whatsapp, ma senza rispondere ai messaggi dei parenti che le chiedevano dove fosse, come stesse e se avesse bisogno di qualche tipo di aiuto. La polizia ha provato a rintracciarla anche grazie al monitoraggio delle celle telefoniche.

L'appello della mamma

Sua mamma, preoccupata, ha lanciato un appello dai suoi profili social per ritrovarla, chiedendo aiuto a tutti i cittadini e alle cittadine di Roma di informare le forze dell'ordine nel caso in cui l'avessero incontrata. Per ulteriori informazioni, inoltre, aveva lasciato anche il suo numero telefonico, in modo da poter ricevere qualsiasi altra segnalazione. Molte le persone che da Centocelle, per ritrovarla in breve tempo, si sono messe sulle sue tracce aiutando inquirenti e famiglia.