Gli agenti del Commissariato Villa Glori l'hanno notata mentre camminava in evidente stato di sofferenza sul Lungotevere delle navi a Roma. La donna di mezza età si trascinava con l'aiuto di un bastone per attraversare la strada, non riuscendo quasi a camminare e presentando delle ferite a entrambe le gambe. Fermate le auto in transito, i poliziotti si sono avvicinati e l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale per essere medicata.

Successivamente, non avendo fornito né agli agenti né al pronto soccorso le proprie generalità, la signora è stata portata in commissariato per ulteriori accertamenti. È così risultato che la sessantaduenne non dava sue notizie da tre anni, risultando tra le persone scomparse.

Ora la donna è ospitata in una struttura di accoglienza

Quando gli agenti hanno chiesto lei se voleva essere messa in contatto con i familiari questa ha rifiutato con decisione, così i poliziotti non hanno potuto fare altro che limitarsi a informare i parenti dell'avvenuto ritrovamento per poi occuparsi di far prendere in carico la signora da una struttura di accoglienza grazie all'intervento della Sala Operativa Sociale del comune di Roma. Non è noto cosa abbia fatto la donna dal 2017 ad oggi, se abbia sempre dormito e vissuto per strada o meno.

Non ha voluto parlare con i familiari

Certo è che quando ha incontrato gli agenti appariva ferita, affamata e in grande difficoltà. Apparentemente in grado di intendere e di volere, ha quindi potuto rifiutare di parlare con i familiari che da tre anni non avevano sue notizie senza che gli agenti potessero in alcun modo interferire con la sua volontà.