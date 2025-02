video suggerito

Ritorno dei tram sulle strade di Roma, da oggi attivi il 5 e il 14: ancora bus per parte della linea 19 Ritornano attivi le linee dei tram 5 e 14, resta a metà la tratta della linea 19: ecco il ritorno sui binari dei mezzi di trasporto a Roma a partire da oggi, 10 febbraio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

I tram di Roma (Fonte: La Presse)

Un lunedì carico di nuovi inizi quello di oggi, 10 febbraio 2025, nella capitale. O, almeno, di grandi ritorni. È il caso di due linee di tram che, dopo mesi di disagi e autobus sostitutivi, sono rientrate in piena attività oggi. Si tratta della linea 5 e della linea 14, che collegano rispettivamente Termini a Centocelle e a Quarticciolo. Parziale, invece, il ritorno della linea 19 attiva sui binari soltanto solo per metà.

Ritornano le linee 5 e 14 a Roma

Una buona notizia per tutte e tutti i pendolari quella della riattivazione delle linee 5 Termini-Giardinetti e della 14 Termini-Quarticciolo. Dopo mesi di disagi e bus sostitutivi, i tram tornano a muoversi sulle rotaie e a coprire il tragitto d'origine. I tram erano stati bloccati lo scorso luglio per permettere i lavori di adeguamento del deposito Atac di Porta Maggiore. Al posto del trasporto su binari, era stato disposto il servizio sostitutivo di autobus su strada, con i conseguenti disagi.

Il ritorno a pieno regime delle linee bus sarebbe dovuto avvenire già lo scorso anno, a dicembre 2024. La riattivazione completa, invece, era stata rinviata per permettere la riqualificazione della tangenziale est da parte di Anas.

La linea 19 del tram: navette ancora per metà

Addio alle navette anche per almeno una parte della linea 19 del tram. Metà del percorso della linea 19 dei tram, infatti, continua ad essere svolto su ruote anziché sui binari. Come precisato nel sito di Atac, infatti, il tram torna attivo soltanto per il percorso fra piazza dei Gerani/Centocelle e Valle Giulia, mentre nel tratto che collega la stessa Valle Giulia a viale Giulio Cesare, continuano ad essere in servizio i bus sostitutivi, indicati come "linea 19Nav". Ancora disagi e ancora attesa per cittadini, cittadine e non solo che avrebbero voluto sfruttare questo mezzo per muoversi in città. Ancora totalmente bloccata, invece, la tratta finale che si conclude con il capolinea a piazza Risorgimento che continua ad essere occupata dal cantiere della linea C della metropolitana.