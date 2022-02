Ristorante permette l’accesso senza green pass: 49 no vax sorpresi a mangiare ai tavoli del locale Nella serata di ieri è stato scoperto un ristorante che permetteva l’accesso dei clienti senza controllare il greenpass. All’interno del locale, oltre alle 49 persone prive di certificazione, sono state riscontrate altre irregolarità: la sanzione è di oltre 8mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

Poco più a sud dei Castelli Romani, nel comune di Velletri, è stato scoperto un ristorante che permetteva l'accesso e la consumazione all'interno del locale senza richiedere il green pass ai clienti. Nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio, i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale per un servizio di controllo pianificato. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti del Commissariato Velletri, insieme ad altri della Polizia Amministrativa, del personale della DIGOS insieme a due squadre del Reparto Mobile e ai Carabinieri della Compagnia di Velletri.

All'interno del ristorante, inoltre, sono stati trovati seduti ai tavoli 58 cliente che stavano cenando. Durante le verifiche sul green pass, però, è emerso che fra questi soltanto 9 erano dotati di certificazione verde: tutti gli altri 49, invece, si sono dichiarati no vax e no green pass.

Il manifesto realizzato per avere più clienti

Oltre ai tanti clienti accolti dal locale pur essendo privi di green pass, davanti all'ingresso del ristorante le forze dell'ordine hanno trovato anche un manifesto in cui, a grandi lettere, veniva spiegata la modalità di accesso e specificato chiaramente che era possibile mangiare nelle sale del locale senza il controllo della certificazione verde. Secondo quanto scritto sul cartello, anche il ristorante considerava illegittime e anticostituzionali le misure restrittive per contrastare l'infezione da coronavirus: neanche le altre norme anticovid, come quella di distanziamento fra i tavoli, erano rispettate.

Ristorante non in regola: multe per 8mila euro

Oltre ai 49 no vax privi di green pass che stavano cenando tranquillamente nel locale, ulteriori controlli hanno portato a scoprire numerose violazioni amministrative, fra cui anche la mancanza di un regolare contratto di lavoro per 5 dipendente sui 10 presenti. Per il ristorante, allora, è stata disposta la sospensione temporanea di 5 giorni, ma è stato anche sanzionato al pagamento di multe per un totale di 8700 euro.