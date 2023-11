Ristorante da incubo a Torpignattara: escrementi di topi e insetti in cucina In un ristorante di Torpignattara sono stati trovati escrementi di topo e insetti nella cucina del locale e per questo la polizia locale di Roma Capitale ha disposto la chiusura.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Gravi carenze igienico sanitarie. Per questo è stato chiuso immediatamente un ristorante in zona Torpignattara, periferia Sud Est di Roma. In pratica sono stati trovati escrementi di topo e insetti nella cucina del locale e per questo la polizia locale di Roma Capitale ha disposto la chiusura. Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti del V gruppo Prenestino in collaborazione con il personale della polizia di Stato.

Stando a quanto si apprende, nella cucina del ristorante sono stati trovati alimenti giudicati in pessimo stato di conservazione e carne surgelata in grande quantità e senza alcuna etichetta, potenzialmente pericolosa per i clienti. All'interno di alcune stanze sono state trovate tracce di escrementi di topo e insetti.

Dopo aver elevato diverse sanzioni amministrative, gli uomini delle forze dell'ordine hanno chiesto l'intervento degli ispettori della Asl, che hanno chiesto l'immediata chiusura del locale.

La scorsa settimana, sempre nella zona di Torpignattara, i carabinieri del Nas di Roma hanno scoperto un'attività di macellazione abusiva. L'attività commerciale è risultata priva di ogni standard igienici previsti. I militari hanno emesso una sanzione di 4.500 euro e sequestrato 100 chili di carni varie.

Il titolare di un bar, invece, è stato sanzionato per un importo di 2mila euro a causa di gravi carenze igieniche relative alla produzione e alla conservazione degli alimenti. In totale i carabinieri hanno identificato 80 persone e eseguito verifiche su 32 veicoli parcheggiati e in movimento.