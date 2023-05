Risse e alcol oltre l’orario consentito: chiusa la discoteca Caffè Latino a Testaccio Chiusa fino all’11 maggio la discoteca Caffè Latino a Testaccio. Dai controlli sono emerse risse e somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La discoteca Caffè Latino in zona Testaccio a Roma è stata chiusa fino a giovedì 11 maggio per irregolarità. Ad apporre i sigilli al locale sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Celio e i vigili urbani. Il provvedimento è scattato a seguito di alcuni controlli che hanno accertato come all'interno del locale frequentato da giovani veniva somministrato alcol anche oltre l'orario consentito e che in diverse occasioni si sono verificate risse. I poliziotti hanno svolto i controlli nella notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre all'interno del locale era in corso una serata al ritmo di musica. Testaccio è infatti una delle zone più gettonate da giovani e giovanissimi per la movida capitolina notturna, con locali di ogni genere.

I precedenti a Testaccio

Non è la prima volta che succede, ma una misura analoga era stata già disposta mesi fa, a febbraio scorso, dopo che una ragazza di diciassette anni era stata trovata svenuta. In quel frangente infatti i controlli della polizia hanno portato ad accertare che nel locale venivano vendute bevande alcoliche anche a minorenni.

I controlli del weekend

Lo scorso 8 aprile invece c'è stata una rissa tra due comitive di ragazzi. Le altre verifiche del fine settimana svolte dalle forze dell'ordine hanno riguardato l’ex Mattatoio, nei pressi del Lungotevere degli Artigiani, dove spesso vengono organizzate feste abusive. I carabinieri hanno multato il titolare di un pub in vicolo del Cinque con una maxi multa da 16.600 euro per illeciti amministrativi. Il gestore di un ristorante è stato sanzionato per 3mila euro per carenze igienico sanitarie all'interno della sua attività e le irregolarità riscontrate sono state segnalate alla Asl di competenza territoriale.