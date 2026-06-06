Risse, cori fascisti e alcol venduto ai minori: chiuso per dieci giorni locale al Pigneto

Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno chiuso per dieci giorni il locale di via Ascoli Piceno 44 al Pigneto che nelle ultime settimane era stato segnalato dai residenti.

È stato chiuso per dieci giorni dalla polizia il locale di via Ascoli Piceno 44, al Pigneto, dove da settimane si riunivano gruppi di giovani che intonavano cori fascisti, dando spesso origine a risse e problemi per la quiete pubblica del quartiere. Il provvedimento è stato notificato ieri sera al gestore dell'attività dagli agenti del commissariato Porta Maggiore, che intorno alle 20 gli hanno comunicato la sospensione della licenza per dieci giorni.

Da tempo il locale era oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, ormai esasperati dalle continue risse, dagli schiamazzi notturni e dai cori e dalle canzoni fasciste che venivano regolarmente intonati all'esterno dell'esercizio. Episodi che avvenivano proprio sotto la targa dedicata ad Antonio Atzori, il ferroviere che, per la sua opposizione al fascismo, fu deportato e morì nel campo di concentramento di Mauthausen.

Il locale era finito nel mirino delle forze dell'ordine anche per un altro motivo: secondo quanto accertato dagli agenti, avrebbe venduto alcolici a minorenni senza preoccuparsi della loro età. Anche questo elemento ha contribuito all'adozione del provvedimento di chiusura.

Il locale era stato oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, che da tempo non ne potevano più del caos provocato dai gruppi di ragazzi e ragazze che si ritrovavano abitualmente nella zona. Non si trattava soltanto del normale divertimento di giovani che trascorrono una serata insieme, ma di urla fino a tarda notte, risse frequenti e cori inneggianti al fascismo, una situazione diventata ormai insostenibile per chi vive o passa quotidianamente nel quartiere. Il locale, che potrà riaprire tra dieci giorni, dovrà ora evitare che episodi di questo tipo si ripetano. L'obiettivo del provvedimento è proprio quello di riportare la situazione sotto controllo e impedire il ripetersi di comportamenti che possano creare problemi di ordine pubblico e disturbo alla quiete dei residenti.