video suggerito

Risse contro i vigilanti a Roma: dal fast food al supermercato, si cercano 4 ragazzi Due risse in una notte: una nel quartiere Ardeatino e l’altra a corso Francia. Entrambe ai danni dei vigilanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima un supermercato all'Ardeatino, poi un fast food a corso Francia: hanno fatto irruzione in quattro, hanno iniziato a discutere con i vigilantes e poi li hanno aggrediti. Infine la fuga. È quanto accaduto la notte scorsa a Roma, in due quartieri ben distinti della capitale. Il copione, in entrambi i casi, è sempre lo stesso. Nei confronti dei quattro sono subito scattate le ricerche da parte dei carabinieri.

La prima rissa all'Ardeatino

Il primo episodio si è verificato nella serata di sabato, nel supermercato Carrefour dell'Ardeatino, a largo Lamberto Loria. I quattro sono entrati nel negozio, hanno iniziato a disturbare i clienti presenti e a lanciarsi i prodotti dagli scaffali. Una scena che ha fatto intervenire gli addetti alla sicurezza del posto. I vigilantes hanno redarguito i quattro e ne è nata una discussione, poi sfociata nella rissa, come riportato da il Corriere della Sera.

Uno dei quattro ragazzi ha colpito al volto uno dei vigilantes, quello che era riuscito a fermarli, mandandolo all'ospedale san Giovanni, dove è stato ricoverato. Nel frattempo i colleghi hanno allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. Ma i quattro si erano già dati alla fuga.

Leggi anche Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 4 ottobre 2024: le zone a rischio

La rissa al McDonalds di corso Francia

Qualche ora dopo, una scena simile si è ripetuta in un fast food a Corso Francia. I quattro sono entrati nel McDonalds e se la sono presa con le persone in fila alla cassa. Non è escluso che al loro arrivo nel fast food fossero ubriachi. Anche in questo caso sono presto intervenuti i vigilantes che sono stati interrotti e presto aggrediti. Anche in questo caso uno dei vigilanti è stato ferito e sono stati allertati immediatamente i soccorsi.

Sul posto in breve tempo gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno trasportato uno dei vigilantes in ospedale. Oltre a loro i carabinieri del 112 che hanno iniziato le indagini e che stanno passando al vaglio i filmati di videosorveglianza per cercare di chiarire l'accaduto e identificare i quattro.