Rissa tra giovani a Ladispoli: una passante resta coinvolta e finisce in ospedale È finita in ospedale una donna di 44 anni rimasta coinvolta in una rissa tra giovani a Ladispoli. Ha sporto denuncia e i carabinieri sono sulle tracce dei responsabili.

Due gruppi di giovani hanno dato origine ad una lite in strada a Ladispoli. Il Comune sul litorale Nord della provincia di Roma, già noto per diverse risse e litigi tra giovanissimi, ha visto un nuovo episodio, che si è verificato la notte di ieri intorno all'una e mezza, stavolta in piazza Rossellini. Nel parapiglia una donna di quarantaquattro anni, che stava passando in quel momento, è rimasta ferita ed ha avuto bisogno di cure mediche. Trasportata in ospedale è stata affidata ai medici al pronto soccorso, che l'hanno sottoposta alle cure del caso.

Da quanto si apprende tra i due gruppi è nata una lite, davanti agli occhi dei cittadini e dei turisti ancora nella cittadina per le vacanze estive. Ad originare la discussione sarebbero state due persone, un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a litigare, per motivi non noti. Dalle parole sono poi finiti alle mani, con spinte, calci e pugni, finché la situazione è degenerata, sfociando in una rissa. Improvvisamente, non è chiaro come si accaduto, una donna è stata colpita al volto e al bacino ed è finita a terra. È stata soccorsa e per lei è arrivata la chiamata al 118. Il personale sanitario giunto sul posto l'ha presa in carico e l'ha trasportata al pronto soccorso. A seguito della vicenda ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

I militari della locale stazione sono poi intervenuti sul lungomare, dove nel frattempo i giovani si sono sparpagliati, dandosi alla fuga. I partecipanti alla rissa e i responsabili che hanno fatto finire la donna in ospedale potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in città le cui immagini potrebbero aiutare gli investigatori a risalire alla loro identità. I carabinieri hanno inoltre ascoltato alcuni testimoni, raccogliendo informazioni utili a rintracciarli.

Una settimana fa un 15enne è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi

L'episodio accaduto l'altra notte è solo l'ultimo di una serie di risse in strada a Ladispoli. La scorsa settimana un quindicenne residente a Cerveteri è finito in ospedaleed è stato giudicato guaribile in trenta giorni, dopo essere stato picchiato da alcuni coetanei.