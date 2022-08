Cerca di separare due ragazzi che litigano, 15enne massacrato dal branco: ricoverato in ospedale Il ragazzino, preso anche a calci e in testa, è ricoverato al Bambino Gesù di Roma con naso e polso rotti, oltre a varie lesioni. Caccia al branco che l’ha aggredito.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Pestato da un gruppo di ragazzi più grandi solo perché il giorno prima era intervenuto per sedare una lite. Questo è successo a un ragazzino di quindici anni a Ladispoli, adesso ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Ha il naso e il polso fratturati, oltre a escoriazioni in tutto il corpo per le botte subite. Preso a calci anche in testa, fortunatamente non ha riportato lesioni gravi sul capo.

Sul caso, secondo quanto riportato da la Repubblica, indagano gli agenti della polizia di stato. Gli aggressori sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del parchetto in cui è avvenuto il pestaggio e stanno per essere identificati. Si tratterebbe di un gruppo di giovani provenienti da Cerveteri.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il quindicenne si trovava nel parco via Ancona quando ha visto due coetanei discutere animatamente. Parole grosse, poi spintoni, urla e calci. Il ragazzino è andato da loro per mettere pace. Dopo averli divisi, i due si sono calmati e sono andati via.

La storia però, non è finita lì. La sera dopo il quindicenne era sempre nel parco per passare un po' il tempo quando è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali più grandi. Gli hanno prima chiesto perché fosse intervenuto, poi hanno cominciato a picchiarlo.

Calci, pugni, spinte. Non si sono fermati nemmeno quando il 15enne era a terra, ormai inerme. Lo hanno preso a calci in testa, incuranti delle urla e delle richieste di aiuto. Un altro ragazzo che ha assistito alla scena ha provato a mettersi in mezzo per aiutare la vittima, ma non c'è riuscito.

Il 15enne è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, le sue ferite non guariranno prima di un mese. E adesso è caccia al branco che lo ha ridotto in quel modo, solo per aver calmato due persone che stavano litigando tra loro.