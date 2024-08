video suggerito

Rissa in discoteca a Ferragosto a Olbia: gravissimo turista romano di 32 anni preso a bastonate Rissa in discoteca ad Olbia, in Sardegna, fra due gruppi di ragazzi. Ad avere la peggio un turista romano di 32 anni: si trova in ospedale, è gravissimo. Caccia all'aggressore.

A cura di Beatrice Tominic

Paura ad Olbia dove, stanotte, due gruppi di ragazzi si sono scontrati in una rissa. Ad avere la peggio un turista romano di 32 anni, ferito gravemente a bastonate. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale e gli agenti della polizia, che stanno indagando sul caso e che si sono messi subito in cerca dell'aggressore.

La rissa ad Olbia: cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, arrivati sul posto non appena scattato l'allarme, la rissa è scoppiata fra due gruppi di giovani, una volta usciti dai locali del lungomare, in uno dei parcheggi della spiaggia di Marinella, nel golfo di Olbia, nella notte fra la giornata di Ferragosto, giovedì 15 e oggi, venerdì 16 agosto 2024.

I due gruppi avrebbero iniziato a litigare nel piazzale in cui avevano parcheggiato le loro automobili. In breve tempo, però, la situazione sarebbe degenerata. Uno di loro ha preso un bastone e ha colpito sulla testa un ragazzo dell'altro gruppo. Proprio il trentaduenne romano.

Le indagini in corso

Non appena arrivati gli agenti del commissariato di Olbia hanno aperto le indagini su quanto avvenuto. Fin dalle prime ore di questa mattina, è scattata la caccia per individuare e rintracciare l'aggressore.

Oltre agli agenti della polizia, sul posto sono arrivati immediatamente anche gli operatori del pronto sanitario del 118 che hanno subito prestato le prime cure alla persona ferita. Il trentaduenne romano è stato trasferito prima al Giovanni Paolo II, poi è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Sassari. Ora si trova in prognosi riservata, presto sarà sottoposto ad una delicata operazione.