Rissa furibonda per la carta d’identità a Roma: impiegata e cittadina in fila minacciate con paletto “Oggi si sono picchiati due cittadini, più o meno tra l’indifferenza generale. Poi c’è ancora chi crede nei valori di convivenza civile ed è intervenuta”, ha denunciato un consigliere municipale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Rissa furibonda all'ufficio anagrafico dell'XI Municipio di Roma in via Portuense 579. Ogni mattina la fila è lunghissima e spesso si verificano tensioni ed episodi di nervosismo. La denuncia arriva su Facebook dal consigliere municipale di Fratelli d'Italia Marco Palma: "Da anni chiedo l’impiego di agenti della Polizia Roma Capitale presso tutti gli uffici del Municipio. Qualche decennio fa c’erano, come del resto davanti agli ingressi dei plessi scolastici. Oggi si sono picchiati due cittadini, più o meno tra l’indifferenza generale. Poi c’è ancora chi crede nei valori di convivenza civile ed è intervenuta", ha scritto il consigliere sui social.

Palma ha poi aggiunto: "La sicurezza sul lavoro non è un optional e questa deve essere garantita dagli apicali amministrativi e dalla politica in termini di indirizzo . Ogni giorno si rischia la trasformazione degli uffici in un saloon western, ma il problema è che qui non ci sono gli studios di Cinecittà ma un luogo di lavoro. Interrogazione (l’ennesima ) urgente ed esposto alla ASL Roma 3. Sul Posto è intervenuta la Polizia di Stato. Foto di archivio dell’ingresso. Ogni mattina alle 08 è così la fila (foto in alto ndr.).

Stando a quanto riporta Roma Today, intorno alle 11 di giovedì 6 giugno hanno cominciato a litigare due cittadini, un uomo e una donna. Il primo a un certo punto ha impugnato un paletto divisorio e ha minacciato di morte l'altra. Lo stesso ha fatto con l'impiegata comunale che aveva provato a riportare la calma. Anche lei è stata minacciata di morte e per questo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. L'aggressore, stando a quanto si apprende, si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.