Rissa davanti alla caserma dei carabinieri a Roma: quattro turisti identificati Quattro turisti sono stati identificati a Roma dopo che sono rimasti coinvolti in una rissa esplosa in piazza Venezia davanti la caserma dei carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe dovuta essere una vacanza tranquilla in una delle città più belle del mondo, ma è terminata con calci e pugni e proprio davanti alla caserma dei carabinieri: è quanto accaduto nella notte tra ieri, venerdì 29 luglio, e oggi, sabato 30 luglio, a Roma. Protagonisti di questa vicenda quattro turisti, di cui non si conoscono al momento le generalità. Tutti e quattro sono stati identificati e fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

La rissa esplosa in piazza Venezia

Non è chiaro quale sia il movente della rissa. L'episodio, in base alle prime informazioni riportate, è avvenuto in piazza Venezia, ai piedi del Campidoglio e dove si trovano le vie più importanti di Roma, sotto gli occhi scioccati di alcuni passanti.

Qualcuno è finito contro le auto in sosta

I quattro sarebbero tutti turisti sudamericani: per il momento non si sa se i quattro si conoscessero già prima o se tra loro ci fosse un legame di parentela o amicizia. La rissa è però stata talmente violenta che, durante il parapiglia, qualcuno è stato scaraventato anche contro le auto in sosta.

Leggi anche Si tuffa in costume nella fontana di Trevi a Roma: fermato dagli agenti

I carabinieri hanno identificato tutti e quattro i turisti

Considerato che il tutto si stava svolgendo proprio fuori dalla caserma, i carabinieri sono riusciti a intervenire tempestivamente. Dopo aver sedato la rissa, hanno proceduto con l'identificazione. In base alle loro testimonianze cercheranno di capire cosa possa aver scatenato i quattro. Nessuno di loro, come già scritto precedentemente, è rimasto ferito gravemente: non è stata quindi prevista l'ospedalizzazione. Certo è che a tutti loro rimarrà un ricordo amaro della loro permanenza a Roma.