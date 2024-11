video suggerito

Rissa con accoltellamento nel centro di Latina: feriti 3 giovani, un 16enne è gravissimo Tre giovani accoltellati, tra i quali un 16enne gravissimo ricoverato in prognosi riservata è il bilancio di una rissa avvenuta stanotte nel centro di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di sedici anni è rimasto gravemente ferito, accoltellato più volte al torace a seguito di una rissa avvenuta in via Neghelli, nel pieno centro a Latina. L'aggressione si è verificata poco prima della mezzanotte, tra sabato 23 e domenica 24 novembre. Oltre al sedicenne sono rimasti feriti altri due giovani, di diciassette e diciotto anni, entrambi in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto era poco prima della mezzanotte, un gruppo di ragazzi minorenni e poco più che maggiroenni si trovavano in strada nel centro della città pontina, nella zona della movida nottura del finesettimana. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse per un complimento non desiderato ad una ragazza o per dissapori tra comitive rivali di adolescenti, è nata una rissa, che è degenerata in un grave accoltellamento con tre feriti.

Sedicenne operato per una perforazione del polmone

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto nel pieno centro della città sono giunti diversi mezzi di soccorso, che hanno preso in carico i giovani feriti. Ad avere la peggio è stato il sedicenne, soccorso e trasportato con codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Arrivato nel nosocomio pontino il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ha infatti riportato il perforamento un polmone per diverse coltellate ricevute e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. La speranza è che le sue condizioni di salute migliorino con il trascorrere delle ore.

A rimanere feriti sono stati anche un diciassettenne e un diciottenne, sempre accoltellati. Il primo giunto al pronto soccorso, è stato medicato per le lesioni riportate, ma non rischia fortunatamente di morire. Il secondo è arrivato in ospedale in ambulanza e anch'egli ha diverse ferite d'arma da taglio. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato alcune persone e cercano di risalire ai presunti aggressori. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver immortalato quanto accaduto.

"Episodio gravissimo tra giovani"

A commentare l'episodio la sindaca di Latina Matilde Celentano: "Quanto successo nella notte è gravissimo e mi lascia costernata. Ancora una volta ci troviamo di fronte a episodi di violenza che coinvolgono minorenni". A seguito dell'accaduto il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha convocato per domattina il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.