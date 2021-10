Rissa al Pigneto tra otto persone: un ferito alla testa in codice rosso Una persona rimasta gravemente ferita alla testa da una spranga o un collo di bottiglia è il bilancio di una rissa scaturita all’alba davanti a un locale al civico 18 di via Alberto da Giussano in zona Pigneto a Roma. La Polizia di Stato è sulle tracce di sette persone, che dopo il ferimento si sono dileguate.

A cura di Alessia Rabbai

Rissa all'alba in via Alberto da Giussano in zona Pigneto a Roma, il cui bilancio è stato una persona ferita gravemente alla testa e trasportata in ospedale. I fatti risalgono all'alba di oggi, lunedì 18 ottobre, e sono avvenuti davanti a un locale che si trova all'altezza del civico 18. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 6.55 quando i residenti svegliati di soprassalto da urla che provenivano dalla strada, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Ad essere coinvolte nella rissa otto persone di origine sudamericana, ma non sono chiari i motivi per i quali è scaturita la lite. Una discussione che è sfociata in violenza con il bilancio di una persona ferita gravemente alla testa da un oggetto contundente, probabilmente una spranga o un collo rotto di bottiglia, che si trova in condizioni serie ed è stata trasportata in codice rosso con l'ambulanza al Policlinico Umberto I.

Indagini in corso per risalire ai responsabili

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Al momento non sono note le sue attuali condizioni di salute. Arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti con le volanti, ma nel frattempo udito il suono delle sirene delle pattuglie, le persone coinvolte nella rissa si sono dileguate, riuscendo almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce. Sulla vicenda gli agenti indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili del ferimento. Sul posto è stato richiesto l'intervento della Scientifica, che ha svolto i rilievi del caso. I poliziotti stanno cercando di capire se in zona siano presenti telecamere di videosorveglianza, le cui immagini possano aver immortalato la scena oppure la fuga degli aggressori.