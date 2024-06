video suggerito

Rissa al bar, volano sedie e tavolini: spunta un coltello e viene colpito un 38enne Prima la lite, poi le botte: in tre hanno iniziato a lanciarsi sedie e tavolini, fino a quando non è stato estratto un coltello. E uno di loro è stato colpito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha estratto una lama e ha colpito un trentottenne durante una rissa davanti ad un bar di Civita Castellana. È successo qualche giorno fa nel piazzale di via Petrarca del comune del Viterbese. Prima la lite, poi si è presto passati alle mani. Nella rissa coinvolte tre persone: due trentenni e un ventenne. Hanno iniziato a massacrarsi, a far volare tavoli e sedie del locale. Poi hanno estratto una lama, probabilmente un taglierino. E uno di loro, il trentottenne, è stato colpito.

La corsa in ospedale dopo l'accoltellamento

I fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì. Dalle parole e dalla lite, per futili motivi secondo le ricostruzioni degli inquirenti, le tre persone sono passate alle botte. Quando hanno iniziato a lanciarsi tavoli e sedie, i clienti del bar sono fuggiti impauriti.

Poi è spuntato il taglierino. Ancora da ricostruire chi lo abbia estratto nel corso della colluttazione. Ciò che è certo è che, ad avere la peggio, sia stato un trentottenne di Civita Castellana. Dopo essere stato colpito, è scattato immediatamente l'allarme e l'uomo è stato trasferito d'urgenza nel vicino ospedale Andosilla.

Come sta il 38enne ferito a Civita Castellana

Il trentottenne ha riportato diverse ferite sulle braccia e in altre parti del corpo. Una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti e a visite: le lesioni trovate dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso sono state giudicate guaribili in circa 20 giorni.

Nel frattempo, però, sono scattate le indagini dei carabinieri che indagano sul caso: i tre sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria per rissa aggravata. A terra, nei pressi della zona in cui è avvenuta la rissa, è stata ritrovata la lama del taglierino, già posta sotto sequestro dai carabinieri.

I precedenti

All'inizio di questa stessa settimana, è avvenuta un'altra rissa a Civita Castellana. Stavolta, invece, a scontrarsi sono stati alcuni ragazzi giovanissimi, tutti residenti del comune Viterbese, nella discoteca della città. A restare ferito, in questo caso, un ragazzo di 16 anni accoltellato all'addome. Gli accertamenti sono ancora in corso.