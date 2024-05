video suggerito

Rissa tra giovani in una discoteca di Civita Castellana: accoltellato un 16enne Una rissa tra giovani è finita con un accoltellamento lo scorso weekend a Civita Castellana. Al pronto soccorso un 16enne, che è stato medicato all’addome, ma non è grave ed è stato dimesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È stato medicato e dimesso il sedicenne accoltellato all'addome in una discoteca di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio scorsi, un weekend movimentato quello trascorso nella città della Tuscia. A rimanere ferito è stato un minorenne, che ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti. Secondo le informazioni apprese alcuni giovani stavano trascorrendo la notte in un locale quando è nata una discussione per motivi banali, che è degenerata in una rissa. Dalle parole i ragazzi sono passati alle mani. Uno dei giovani aveva con sé un coltello da tasca, e ha ferito un coetaneo all'addome.

Indagini in corso sugli autori del ferimento

Il sedicenne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana, era ferito alla pancia e i medici l'hanno subito sottoposto agli accertamenti del caso, per poi fargli una medicazione. Da quanto si apprende fortunatamente il ragazzo non ha riportato conseguenze gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri di competenza territoriale coordinati dalla Procura della Repubblica di Viterbo, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Al vaglio le immagini delle telecamere

I militari, per cercare di risalire agli autori dell'accoltellamento, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che potrebbero aver immortalato il momento dell'aggressione, oppure gli adolescenti in fuga. In merito alla rissa nata nel locale i proprietari si sono dichiarati estranei ai fatti e hanno spiegato di essere intervenuti come da prassi, con gli addetti alla sicurezza e chiamando il 118 e i carabinieri.