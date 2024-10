video suggerito

Giovane accoltellato a Centocelle, trovato in strada pieno di sangue: caccia all'aggressore Sul posto i carabinieri, che indagano sul caso. Il ragazzo è in gravi condizioni al policlinico Casilino: qualcuno lo ha colpito all'addome con un'arma da taglio.

A cura di Natascia Grbic

Una pattuglia del carabinieri.

Ancora un fatto di sangue a Roma: un ragazzo di ventisei anni è stato trovato a terra priva di conoscenza nel quartiere romano di Centocelle. Il giovane, di origine tunisina, era riverso in strada a via delle Betulle 118, con una grossa ferita da taglio all'addome: soccorso dal 118, è stato portato immediatamente al policlinico Casilino in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Data la serietà delle ferite, gli operatori sanitari del 118 lo hanno portato in ospedale nel più breve tempo possibile. Molto probabilmente sarà sottoposto a una delicata operazione.

Sul posto i carabinieri di Centocelle, che indagano sul caso. I militari stanno cercando l'aggressore, che si è dato alla fuga subito dopo aver ferito il ragazzo. Saranno ascoltati eventuali testimoni che hanno assistito alla scena, e visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La zona è al momento presidiata dalle forze dell'ordine, sulle tracce dell'aggressore.

Cosa sia accaduto, al momento non è chiaro. Forse una discussione che è degenerata in aggressione, un alterco che poteva finire in tragedia. Il ragazzo, privo di conoscenza, al momento è in ospedale e sarà ascoltato dai carabinieri non appena le sue condizioni lo consentiranno. Sotto shock i residenti della zona, che hanno visto la strada piena di sangue e il ragazzo in terra, ferito in modo grave.

L'aggressione è avvenuta in serata, in una via in genere molto frequentata. La speranza degli investigatori è che chi abbia assistito alla scena si faccia avanti, in modo da poter identificare chi ha accoltellato il giovane nel più breve tempo possibile.